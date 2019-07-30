Продовження "Пліткарки": з'явилися подробиці перезапуску серіалу

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Серіал "Пліткарка"
Серіал "Пліткарка" / THE CW

Після того, як творці серіалу "Пліткарка" (Gossip Girl) заявили про перезапуск телешоу, який покаже стрімінговий сервіс HBO Max, всі шанувальники були у захваті. Однак стало відомо, що продовженням стане зовсім інша історія з новими героями.

Виконавчий продюсер Джош Шварц прокоментував перезапуск "Пліткарки" та заявив, що головні герої будуть змінені. Про це пише видання TV Line.

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"У ньому не буде Серени або Блер. Це не ремейк", – наголосив Шварц.

Однак шанувальники "старої" версії "Пліткарки" можуть зрадіти, адже головні героїні Блейк Лайвлі та Лейтон Містер таки можуть з'явитися у новому серіалі.

Ми повідомили їм, що плануємо перезапуск. Вони були з цим проектом протягом шести років, і якщо захочуть повернутися, ми будемо поважати це рішення. Але очевидно, що їхня поява в новому серіалі стане подією,
– розповів виконавчий продюсер.

Прем'єра серіалу відбудеться навесні 2020 року. У новій "Пліткарці" буде всього 10 епізодів, а автори хочуть показати, як медіа та соціальні мережі впливають на підлітків.

Що відомо про серіал "Пліткарка"?Перші серії "Пліткарки" вийшли у 2007 році та одразу ж підкорили мережу. Упродовж 6 сезонів глядачі спостерігали за життям підлітків в елітній приватній школі Нью-Йорка. Школярі стикались із різними труднощами, потрапляли у, здавалося б, безвихідні ситуації, закохувались, конфліктували, страждали, дружили та ненавиділи один одного. Ці перипетії з'являлись у популярному блозі, відтак вся школа дізнавалась про всі події з життя учнів. Та хто була ця загадкова "Пліткарка", глядачі дізнались тільки у фінальних епізодах.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд
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