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Продумай свій карантинний імідж, – Потап дав пораду українцям

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Потап звернувся до українців в час карантину / Instagram / @realpotap

Кабінет Міністрів України продовжив карантин ще до 24 квітня. Та у такому рішення потрібно бачити позитив, на що звернув увагу репер Потап. Спеціально для МОЗ він записав досить кумедне відео, в якому дав пораду українцям.

Олексій Потапенко, більш відомий як Потап, порадив не впадати у відчай через закриття салонів краси та барбершопів. На період карантину варто шукати особливий імідж, який можна самому створити вдома. Потап продемонстрував це на власному прикладі, показавши ідеально виголену голову. 

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Зайве волосся на голові збирає багато бактерій, а для барбершопів зараз не час. Продумай свій карантинний імідж, як я,
– зазначив Потап.  

Як відомо, карантин ввели через пандемію коронавірусу. Наразі в Україні зафіксовано 218 випадків захворювання на COVID-19. Щоб уникнути епідемії, до 24 квітня будуть закритими всі навчальні заклади, кінотеатри, розважальні і торговельні центри тощо. Водночас аптеки та продуктові магазини будуть працювати у звичному режимі. ВООЗ та Міністерство охорони здоров'я радять не покидати свої домівки без нагальної причини та дотримуватись простих правил, що зменшують ризик інфікування коронавірусом.


Прості поради в час карантину / Інфографіка 24 Каналу

Водночас зірки, зокрема, Потап, створили своєрідну ініціативу у мережі. Вони дають онлайн-концерти для прихильників, діляться цікавими фільмами та книгами, а також музикою, щоб люди не сумували вдома. Тож проводьмо карантин з користю!

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Карантин в Україні 2020 LifeStyle Міністерство охорони здоров’я Потап
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