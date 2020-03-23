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Програма карантинного дня від Лесі Нікітюк

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Леся Нікітюк показала фото з Китаю / Instagram / @lesia_nikituk

Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк ніколи не втрачає позитиву та завжди додає веселі нотки до настрою своїх прихильників навіть у найсумніший день. Леся опублікувала архівне фото з Китаю та запропонувала цілу програму карантинного дня.

Ми усі опинилися в умовах, коли для того, щоб вберегти себе – потрібно залишатися вдома. Звісно, що більшість із нас звикли до активного графіку і важко дотримуватися ізоляції, проте діватися нікуди. Запальна та яскрава Леся Нікітюк вирішила порадувати своїх підписників у складний час, який зараз переживає увесь світ, та дала декілька порад, чим можна зайнятися на карантині, щоб провести день з радістю для себе. 

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У новій публікації в інстаграмі ведуча поділилася архівною світлиною з Китаю, яка була зроблена ще задовго до карантину. На кадрі видно, як усі живуть своїм звичним життям, яскраві вивіски, на вулицях їздять автомобілі. Навіть не порівняти з тим сірим та безлюдним місцем, яким є Китай зараз. Та й не лише він. Десятки країн у всьому світі зупинилися. 

Леся запропонувала прихильникам провести час разом та запросила на "Карантинні Вечори з Лесею Нікітюк". Звісно, що вони відбуватимуться онлайн.

Програма для веселого настрою від Лесі Нікітюк

12.00 – тренування вдома
13.00 – парад кумедних масок в інстаграм-сторіс
14.00 – готуєм обід
15.00 – розвиваєм дрібну моторику рук (лайкаємо фотографії Лесі)
20.00 – шоу "Вітаємо піснею" в прямому ефірі ️під акомпонемент Руслана Квінти.

Зазначимо, станом на 23 березня у світі зафіксовано майже 344 000 випадків зараження коронавірусом. Майже 15 000 людей померли, майже 100 000 одужали. В Україні зафіксували 73 випадки коронавірусу, 3 серед яких летальні. Один пацієнт з Чернівецької області повністю одужав


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Автор: Христина Кобак
Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Леся Нікітюк LifeStyle
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