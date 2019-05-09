Прогулянка в Нью-Йорку: спільний вихід Хейлі і Джастіна Бібера стривожив фанів

Модель Хейлі Бібер протягом останнього часу майже не з'являлася на світських заходах зі своїм чоловіком співаком Джастіном Бібером, який вже останні пів року бореться з депресією. Але у звичайні дні подружжя таки потрапляє в об'єктиви папараці.

У мережі розпочалися обговорення стосунків Джастійна і Хейлі після того, як модель завітала без коханого на щорічний бал Інституту костюма музею Метрополітен, який ще по-іншому називають Met Gala.

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Але у середу, 8 травня, фотографи таки спіймали подружжя на прогулянці у Нью-Йорку. Щоправда, на знімках Джастін виглядає похмурим та закритим у собі, про що свідчать його пози і те, що він зберігав відстань з Хейлі.

Натомість дівчина була у більш піднесеному настрої та усміхалася.



Джастін і Хейлі Бібери / Getty Images



Джастін і Хейлі Бібери / Getty Images

Що відомо про стосунки Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін?Про роман Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін стало відомо ще у 2015 році. Тоді стосунки зірок тривали всього кілька місяців, після чого норовливий співак почав зустрічатись з Селеною Гомес. Несподівано Джастін Бібер вирішив припинити роман з артисткою та повернутись до Хейлі. Після розриву він підтримував Селену і щиро переживав через її госпіталізацію з нервовим зривом.



Після офіційних заручин Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін артист придбав маєток в Канаді, вартість якого сягала понад 5 мільйонів доларів. Ймовірно, після весілля пара оселиться в розкішному будинку.