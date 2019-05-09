Прогулянка в Нью-Йорку: спільний вихід Хейлі і Джастіна Бібера стривожив фанів

300 Читать новость на русском
Джастін і Хейлі Бібери
Джастін і Хейлі Бібери / www.gettyimages.com

Модель Хейлі Бібер протягом останнього часу майже не з'являлася на світських заходах зі своїм чоловіком співаком Джастіном Бібером, який вже останні пів року бореться з депресією. Але у звичайні дні подружжя таки потрапляє в об'єктиви папараці.

У мережі розпочалися обговорення стосунків Джастійна і Хейлі після того, як модель завітала без коханого на щорічний бал Інституту костюма музею Метрополітен, який ще по-іншому називають Met Gala.

Читайте також: У толстовці та на підборах: одягнися на прогулянку, як Хейлі Бібер

Але у середу, 8 травня, фотографи таки спіймали подружжя на прогулянці у Нью-Йорку. Щоправда, на знімках Джастін виглядає похмурим та закритим у собі, про що свідчать його пози і те, що він зберігав відстань з Хейлі. 

Натомість дівчина була у більш піднесеному настрої та усміхалася.

Джастін і Хейлі Бібери
Джастін і Хейлі Бібери / Getty Images

Джастін і Хейлі Бібери
Джастін і Хейлі Бібери / Getty Images

Що відомо про стосунки Джастіна Бібера і Хейлі Болдуін?Про роман Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін стало відомо ще у 2015 році. Тоді стосунки зірок тривали всього кілька місяців, після чого норовливий співак почав зустрічатись з Селеною Гомес. Несподівано Джастін Бібер вирішив припинити роман з артисткою та повернутись до Хейлі. Після розриву він підтримував Селену і щиро переживав через її госпіталізацію з нервовим зривом.

Після офіційних заручин Джастіна Бібера та Хейлі Болдуін артист придбав маєток в Канаді, вартість якого сягала понад 5 мільйонів доларів. Ймовірно, після весілля пара оселиться в розкішному будинку.

blog_ava
У Кремлі пояснили, чому на парад до Москви не приїхали іноземні лідери
сьогодні
3240
Теги: LifeStyle Мода Джастін Бібер Хейлі Болдуін
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
сьогодні 15:03 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
Уляна Корицька 2179
Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії
8 травня 16:28 Серіал "Чорнобиль" від HBO: що відомо про техногенну катастрофу очима США та Великобританії
518
Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
8 травня 11:01 Де погуляти в Києві: найкращі місця столиці, які варто побачити
21261
Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
7 травня 21:27 Прозорі сукні та сексуальні декольте: які зірки відзначились на Met Gala 2019
6533
Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
7 травня 18:57 Топ найкращих фільмів 2019 року, які обов'язково варто побачити кожному
Юлія Турелик 18413
Новини
Більше новин
Залиште відгук