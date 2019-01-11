Прогулювала школу та палила: Злата Огневич здивувала відвертим зізнанням

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Злата Огневич розповіла про шкільні роки
Злата Огневич розповіла про шкільні роки / Instagram / @zlata.ognevich

Популярна українська співачка Злата Огневич має не тільки приголомшливий талант, але й струнку фігуру. Зірка наважується приміряти яскраві образи та є бажаним гостем світських заходів. Однак у шкільні роки Злата Огневич була дуже сором'язливою та не привертала до себе зайву увагу.

Артистка вирішила поділитись відвертою історією з підписниками її блогу. Злата Огневич зізналась, що задовго до вокальної кар'єри вона була дуже сором'язливою та, як і більшість дівчаток, закохалась у найпопулярнішого хлопця. 

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"У школі я була дуже тихою і сором‘язливою дівчиною, читала фантастику під партою під час уроків, вчилася добре. За класикою жанру, була закохана у секс-символа (брюнета) нашої школи, хлопця зі старших класів, присвячувала йому вірші, а він не звертав уваги", – розповіла Злата Огневич. 

Пригадала артистка й шкільні дискотеки, яких вона чекала з нетерпіння. Тоді дівчата намагались всіляко привернути увагу хлопців, тому збільшували собі груди за допомогою вати. За словами Злати Огневич, інколи ці лайфхаки обертались курйозами. Зокрема, в однієї дівчини вата посеред танцю випала, що викликало регіт у всіх. А от сама артистка на вечірці вперше спробувала палити, однак цей досвід їй не сподобався.

Пам‘ятаю, як вперше на дискотеці спробувала палити звичайні цигарки. Я ледь не впала від цього шаленого "аромату". Щоб руки не тхнули, ми їх натирали хвойними гілками. На щастя, мені не сподобалось,
– додала Злата Огневич. 

Окрім цього, співачка зізналась, що саме у школі вона пережила перше потрясіння, яке стало "дверима в доросле життя". Однокласник Злати Огневич, в якого вона була закохана, помер від раку. Відтоді зірка зрозуміла, що в дорослому житті є місце для різних подій та історій. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

Та, попри такий образ відмінниці, Злата Огневич полюбляла і порушувати правила. Вона прогулювала школу, при цьому співачка ігнорувала не просто якийсь окремий урок, а робила собі імпровізований вихідний.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Злата Огневич
Джерело: 24 Канал
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