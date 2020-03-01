Прощена неділя: що не можна робити і як правильно просити вибачення

В останній день святкування Масляної, а саме 1 березня, християни відзначають Прощену неділю. У цей день рекомендується вибачитися перед тими, кого ви образили, помиритися з друзями, з якими розірвали зв’язок та просто налаштуватися на початок Великого посту.

Віддавна основна традиція на Прощену неділю – просити пробачення у всіх, перед ким ви чуєте вину. Тож у кожного з нас перед початком Великого посту є чудова можливість позбутися від тягаря на серці. У Прощену неділю варто прийти до церкви, послухати богослужіння і очистити свої думки від поганих помислів.

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Якщо ви дотримуєтеся посту, то дуже важливо правильно розпочати цей час. Ваша душа повинна бути чистою та духовно збагаченою. За християнськими канонами, якщо людина вміє прощати людям їхні гріхи, то і її гріхи будуть прощені Господом.

Прощена неділя – останній день, коли дозволяється будь-яка їжа до вживання перед Великим постом. Головною стравою на Прощену неділю вважається яєчня. Залишки їжі треба дати домашнім тваринам.



Прощена неділя 2020

Що говорити у Прощену неділю?

Просячи вибачення у Прощену неділю, треба сказати: "Пробач мені". Якщо у вас просять пробачення, треба сказати: "Бог пробачить, і я пробачаю". Говорячи цю фразу, ви даєте зрозуміти людині, яку ви пробачаєте, що ви готові примиритися і не тримаєте зла.

Що не можна робити у Прощену неділю

У Прощену неділю не можна вживати алкоголь, лаятися, сваритися, чи навіть ображатися на когось. Відмовтеся від прання, шиття, прибирання. В цей день не можна займатися фізичною роботою.

Що можна робити у Прощену неділю