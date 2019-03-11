Просто і зі смаком: Меланія Трамп показала елегантний весняний образ

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Меланія Трамп з сином Берроном
Меланія Трамп з сином Берроном / www.gettyimages.com

Перша леді США за час президентства Дональда Трампа стала своєрідною іконою стилю. Кожен її вихід привертає увагу громадськості, а стилісти захоплюються її вмінню підбирати вбрання.

Після поїздки до Алабами, яка постраждала від руйнівного торнадо, президентське подружжя відпочило у Флориді. У сімейну поїздку Дональд і Меланія взяли із собою єдиного сина Беррона. Та вихідні дні завершились, тому очільник Білого дому і його близькі повернулись до резиденції у Вашингтоні. 

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Допис, поширений Sharjah24 (@sharjah24)

Перед камерами перша леді США постала в елегантному весняному образі. Меланія Трамп вбрала приталені чорні штани, укорочений тренч від бренду Burberry, який доповнила жовто-чорною шовковою хустиною. Стильні окуляри та взуття на підборах чудово завершили сильний вигляд Меланії Трамп.

Окрім цього, перша леді врахувала помилки попередніх своїх виходів. Тому у Вашингтоні Меланія Трамп постала перед фотограми із зібраним волоссям у хвіст та сонцезахисних окулярах. 

Дональд та Меланія Трамп у Вашингтоні
Дональд та Меланія Трамп у Вашингтоні / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Меланія Трамп Новини США
Джерело: LifeStyle 24
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