Просторо і світло: зірка "Гри престолів" Софі Тернер придбала з чоловіком розкішний маєток

Британська кіноактриса Софі Тернер, яка відзначилась роллю Санси Старк у серіалі "Гра престолів", разом з Джо Джонасом купила елітний особняк в Каліфорнії. Його ціна складає 14,1 мільйона доларів.

Як повідомляють у виданні Dirt, будинок Софі і Джо став другою найдорожчою нерухомістю, придбаною в Енсіно, – північно-західній місцевості Лос-Анджелеса. Будинок на схилах гір Санта-Моніка розташований неподалік від житла брата Джо Джонаса – Ніка та його дружини Пріянки Чопри.

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Великий та надзвичайно світлий будинок Софі Тернер має 2 поверхи, на яких розмістились 8 спалень, 10 ванних кімнат, кухня, бібліотека, домашній кінотеатр, спортзал та винний погріб. Весь маєток оточений пишною рослинністю, а паркани і ворота оснащені сучасною системою безпеки.

На території будинку також є 2-поверховий будинок з 2 спальнями та ванною кімнатою, а також басейн, спа-салон та відкрита кухня для кейтерингу з виходом на задній двір.



Територія маєтку Софі Тернер і Джо Джонаса / Фото: Realtor.com