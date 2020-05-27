У прозорому бюстгальтері: Мадонна засвітила оголені груди у відвертому вбранні 18+

Відома американська співачка Мадонна вже давно довела, що для неї неважлива думка інших і вона живе так, як подобається. Днями зірка поділилася світлиною, на якій показала оголене тіло.

Інколи на особистій сторінці Мадонни в інстаграмі з'являються провокативні фото. Вона не боїться поставати перед камерою в пікантних образах. Улюблениця мільйонів позувала у прозорому бюстгальтері.

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61-річна виконавиця не соромиться показувати своє оголене тіло та активно розбурхує мережу. На своєму акаунті артистка поширила фотографію, на якій постала у прозорому бюстгальтері та трусиках. Волосся Мадонни не вкладене в зачіску. Таким фото вона вкотре показала, що не зважає на думку оточуючих і живе в своє задоволення.

У такому образі видно інтимні зони співачки, що у багатьох користувачів мережі викликало невдоволення.

Для тих, хто обурений цим фото: хочу вам повідомити, що я закінчила університет по***зму. Спасибі, що прийшли на церемонію вручення дипломів!

– написала знаменитість в дописі під фото.