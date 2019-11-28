Pussycat Dolls повертаються: гурт анонсував гастролі

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Pussycat Dolls

Американський жіночий поп-гурт возз'єднається. Навесні 2020 року дівчата потішать відданих прихильників у Великій Британії дев'ятьма сучасними шоу. Побудувавши родини, співачки хочуть знову гучно заявити про себе, після творчої паузи в кар'єрі протягом 10 років.

Повернення "Pussycat Dolls" з Лос-Анджелеса на велику сцену мало залишатися таємницею. Проте навіть до офіційної заяви однієї з виконавиць, чутки ширилися вже кілька місяців. Так, під час одного з телевізійних інтерв'ю суддя шоу Луї Волш "X Factor" ненароком повідомив, що гурт вирішив виступити вперше після тривалої відпустки. 

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Саме тому одна з учасниць "Pussycat Dolls" Ніколь Шерзінгер поділилася у своєму інстаграмі анонсом майбутнього концертного туру колективу. Він відбудеться вже у квітні наступного року.

Ми готові зібратися і робити те, що любимо. І зірки зійшлися. Всі ми були зайняті народженням малят і всіляких речей,
– пояснила виконавиця "Pussycat Dolls". 

Крім Шерзінгер до гурту повернуться інші учасниці оригінального складу: Карміт Бачар, Ешлі Робертс, Кімберлі Уайатт і Джессіка Сатта.

"Pussycat Dolls" розпався досить рано, записавши всього два альбоми. Наприкінці 90-х дівчата виступали як танцювальний колективу у бурлеск-шоу. Вони дебютували як співачки з першим альбомом "PCD" у 2005 році. Він посів п'яту сходинку в Billboard 200, а сингл "Stickwitu" здобув премію Греммі в номінації "Найкраще поп-виконання дуетом або гуртом". 

Проте "Pussycat Dolls" неодноразово піддавався критиці консерваторів за надмірну сексуальність та відверті рухи під час концертів. Компанію, що організовувала їхній тур в Малайзії, оштрафували на 3 тисячі доларів. 

"Pussycat Dolls" – Stickwitu: слухати пісню онлайн 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Музика
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