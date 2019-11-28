Pussycat Dolls повертаються: гурт анонсував гастролі

Американський жіночий поп-гурт возз'єднається. Навесні 2020 року дівчата потішать відданих прихильників у Великій Британії дев'ятьма сучасними шоу. Побудувавши родини, співачки хочуть знову гучно заявити про себе, після творчої паузи в кар'єрі протягом 10 років.

Повернення "Pussycat Dolls" з Лос-Анджелеса на велику сцену мало залишатися таємницею. Проте навіть до офіційної заяви однієї з виконавиць, чутки ширилися вже кілька місяців. Так, під час одного з телевізійних інтерв'ю суддя шоу Луї Волш "X Factor" ненароком повідомив, що гурт вирішив виступити вперше після тривалої відпустки.

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Саме тому одна з учасниць "Pussycat Dolls" Ніколь Шерзінгер поділилася у своєму інстаграмі анонсом майбутнього концертного туру колективу. Він відбудеться вже у квітні наступного року.

Ми готові зібратися і робити те, що любимо. І зірки зійшлися. Всі ми були зайняті народженням малят і всіляких речей,

– пояснила виконавиця "Pussycat Dolls".

Крім Шерзінгер до гурту повернуться інші учасниці оригінального складу: Карміт Бачар, Ешлі Робертс, Кімберлі Уайатт і Джессіка Сатта.