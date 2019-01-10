П'яний Брюс Вілліс засвітився в нічному клубі Лондона: несподівані фото

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Брюс Вілліс
Брюс Вілліс / Instagram/ @brucewillisbw

Улюблений герой мільйонів "міцний горішок" мало не пропустив допрем'єрний показ фільму "Скло", в якому грає одну з головних ролей. Ввечері напередодні прем'єри Брюс Вілліс добряче погуляв в одному з нічних клубів Лондона.

Несподівані знімки знаменитого голлівудського актора з'явилися на сайті Splash News. Як повідомляє видання, 63-річний Брюс Вілліс ледь тримався на ногах і лаявся до людей, які насміхалися з його стану.

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"Міцний горішок" відпочивав в одному з найпрестижніших нічних клубів Лондона, що розташований в центральному районі. Із закладу Annabel's 63-річний Брюс Вілліс не зміг вийти самотужки, йому допомагала його ж охорона. Хлопці посадили актора в автівку, яка вже чекала його біля входу.

Для світського заходу, яку організував журнал GQ, батько п'ятьох доньок одягнув небесно-голубу сорочку, гудзики якої до кінця вечірки були розстібнуті до грудей. Його краватка опинилася в руках охоронця, який подавав йому руку, коли той спускався зі сходів нічного клубу.

Брюс Вілліс
"Міцний горішок" повертається з вечірки, яку організував журнал GQ / Splash News ​

П'яний Брюс Вілліс
Брюс Вілліс при виході з нічого клубу / Splash News 

Брюс Вілліс пяний
Голлівудський актор переборщив з алкоголем на вечірці в Лондоні / Splash News

Брюс Вілліс
Брюс Вілліс в машині по дорозі додому / Splash News

Теги: LifeStyle Голлівуд Лондон Курйозні новини
Джерело: Lifestyle
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