П'ятирічна донька Кім Кардашян Норт Вест вперше знялася для глянцю без мами: чарівні фото

Найстарша донька учасниці реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кім Кардашян і знаменитого репера Каньє Веста вперше позувала для обкладинки глянцю без зіркової мами. Цілком ймовірно, що після цієї фотосесії у маленької Норт Вест розпочнеться повноцінна модельна кар'єра.

Для п'ятирічної Норт Вест об'єктиви камер папараці не є чимось дивним і особливим, адже завдяки зірковим батькам вона завжди разом із ними відвідує світські заходи і позує перед безліччю фотографів. Однак до цього часу у неї не було досвіду зйомки без зіркової мами, тим більше для обкладинки глянцю. Журнал WWD дав таку можливість маленькій Норт, незабаром вона з'явиться на лицевій сторінці березневого номера.

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Норт позувала перед камерами у яскравих вбраннях і з виразним макіяжем. Варто зазначити, що нещодавно Кім Кардашян розкритикували за те, що вона нафарбувала п'ятирічній дитині губи червоною помадою для світського виходу.

Її інтерес до макіяжу і відчуття моди йдуть всупереч віку,

– пишуть про Норт Вест представники видання WWD.



Норт Вест для обкладинки WWD / Instagram / @wwd



Норт Вест для WWD / Instagram / @kimkardashian



Норт Вест для WWD / Instagram / @kimkardashian