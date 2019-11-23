Радіоведучий пожартував над донькою герцогів Кембриджських: реакція батьків

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Кейт Міддлтон і принц Вільям відвели дітей у школу / Getty Images

Ведучий авторської програми на BBC Radio 1 Джеймс Грег глузливо відреагував на світлину з першого навчального дня принцеси Шарлотти. Чотирирічна дівчинка з нагоди знайомства потиснула руку очільниці закладу Thomas’s Battersea School у Лондоні. Після різкого коментаря Грегові судилося зустрітися з батьками Шарлотти.

Цьогоріч донька Кейт Міддлтон та принца Вільяма пішла до школи. 5 вересня подружжя разом із шестирічним сином Джорджем вперше відвело Шаплотту на навчання. Біля бічного входу їх зустріла керівниця навчального закладу, привітавши всю родину герцогів Кембриджських дружнім рукостисканням. 

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Такий прояв поваги і хвилювання дівчинки викликав здивування радіоведучого BBC Radio 1 Джеймса Грега. У ранковому ефірі вони розповідали про те, що Шарлотта пішла до школи і ведучий натрапив на фото з цього знакового для королівського сімейства дня. Джеймс не зміг втримати свого подиву. 

Я побачив світлину під час програми і сказав: "Хто тисне руку вчителеві у перший день?"
– згадує ведучий під час розмови з журналістами Mirror.

За іронією долі Джеймс Грег за кілька тижнів опинився у Кенсінгтонському палаці з групою підлітків. Там йому довелося особисто поспілкуватися з батьками Шарлотти. 

Ми слухали ранковий ефір про перший навчальний день маленької Шарлотти. І ми хочемо поговорити з вами про рукостискання...
– цитує слова герцогів радіоведучий. 

Джеймс Грег не став ділитися деталями розмови з Кейт Міддлтон та прицом Вільямом, проте запевнив, що попрощалися вони на позитивній ноті та без образ. Як з'ясувалося, навчальний заклад Thomas’s Battersea School має щоденне незмінне правило – всі учні тиснуть руки вчителям. 

У мій час такого не було. Я був щасливий, якщо вчитель мені принаймні усміхнеться,
– виправдався Джеймс Грег. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кейт Міддлтон Принц Вільям Королівська сім'я Зіркові діти
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