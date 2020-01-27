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Радянська акторка Наталія Андрейченко зникла в Мексиці: представники зірки просять допомоги

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Акторка Наталія Андрейченко / Instagram / @natalya_andreychenko

Народна артистка РСФСР, яка увійшла в історію радянського кінематографу грою у стрічці "Мері Поппінс, до побачення", зникла в Мексиці. Про те, що Наталія Андрейченко понад добу не виходить на зв'язок, повідомив її менеджер Ян Трунцев. Представники акторки просять повідомити всіх, хто володіє будь-якою інформацією про її перебування.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, посилаючись на звернення Яна Трунцева у соціальних мережах, Наталія Андрейченко ще в суботу, 25 січня, покинула будинок подруги в Канкуні близько третьої години дня. З того часу вона не відповідає на телефонні дзвінки та не виходить на зв'язок. Додало причин для тривоги близького оточення те, що напередодні акторка скаржилася на погане самопочуття. 

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63-річна Наталія Андрейченко готувалася до запуску нового проєкту, на який витрачала чимало сил. За словами її агента, подруга Марет запевнила, що артистка сіла за кермо свого автомобіля та відправилася до будинку. Загалом дорога мала тривати годину, проте відтоді від Наталі не вдалося отримати жодного повідомлення. 

Зараз ми намагаємося зв'язатися з її сином і дізнатися хоч щось. Ми всі дуже хвилюємося, щоб нічого не сталося. Коли будуть новини, ми обов'язково вам повідомимо,
– звернувся до шанувальників менеджер акторки. 

Нагадаємо, що справжню популярність на пострадянських теренах Наталії Андрейченко принесла роль у фільмі-мюзиклі "Мері Поппінс, до побачення", яка екранізувала легендарну няню-чарівницю. Фільмографія акторки досить широка. Впродовж тривалого часу вона жила та творила в США разом зі своїм чоловіком австрійським актором та режисером Максиміліаном Шеллом. Після смерті коханого Наталя повернулася до Росії. 


Наталія Андрейченко в картині "Мері Поппінс, до побачення" / Фото з відкритих джерел 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Мексика
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