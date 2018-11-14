Ральф Лорен здобув почесний титул від Єлизавети II: несподівані подробиці

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Ральф Лорен
Ральф Лорен / Instagram/ @poloralphlauren

Голова Великобританії королева Єлизавета ІІ нагородить американського дизайнера Ральфа Лорена за його добрі наміри в галузі благодійності. Він буде першим американським дизайнером, який отримає таку почесну відзнаку.

Новина про те, що американський дизайнер отримає почесну відзнаку Орден Британської імперії сколихнула мережу в середу, 14 листопада. Прийняття рішення обумовлено тим, що за останні 50 років Ральф Лорен активно відзначився у своїх добрих намірах та благочинності.

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Я щиро вітаю Ральфа Лорена з цією нагородою, яка відзначить всі зусилля та досягнення за останні 50 років,
- заявив Антоні Філліпсон, генеральний консул Великої Британії у Нью-Йорку.

"Легенда моди" – такий титул отримав 79-річний дизайнер і саме так називають його в усьому світі. Покази американця Ральфа Лорена часто відвідували члени королівської сім’ї, серед яких Кейт Міддлтон і Меган Маркл. А любов та співчуття до людей виражаються у його прагненні допомагати онкохворим. Орден Британської Імперії (The Most Excellent Order of the British Empire) – Найвизначніший Орден Британської Імперії, його заснував ще король Георг V у 1917 році.

Ральф Лорен поділився радісною новиною із мільйонами шанувальників на своїй сторінці в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ralph Lauren (@ralphlauren)

 

Нагородження Ральфа Лорена відбудеться у 2019 році, проте точна дата ще невідома.

Хто такий Ральф Лорен? Ральф Лорен – 79-річний американський модельєр та бізнесмен, нагороджений та названий радою США, як "Легенда моди". В 1967 році заснував свій бренд чоловічого одягу Polo Ralph Lauren. Згодом почав випускати також аксесуари, взуття та жіночий одяг. Активно займається благодійністю, відкрив свій Центр дослідження раку молочної залози.

Теги: LifeStyle Новини США Великобританія Мода Єлизавета II
Джерело: 24 канал
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