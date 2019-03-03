Рамі Малек і Люпіта Ніонго зіграють головні ролі в новому фільму про Джеймса Бонда, – ЗМІ

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Рамі Малек і Люпіта Ніонго
Рамі Малек і Люпіта Ніонго / Колаж: LifeStyle 24

Зірки фільмів "Богемна рапсодія" і "12 років рабства" можуть стати виконавцями головних ролей в легендарному фільмі про Джеймса Бонда. Як повідомляють західні ЗМІ, Рамі Малек і Люпіта Ніонго отримали запрошення від продюсерів і наразі ведуть переговори.

Зйомки нової частини про пригоди легендарного Джеймса Бонда розпочнуться цієї весни. Раніше стало відомо, що певні ролі вже затверджені за конкретними акторами, однак деякі з головних ролей досі залишаються вакантними. Як повідомляє Variety, щодо гри в фільмі під назвою "Бонд 25" продюсери ведуть переговори з оскароносними Рамі Малеком і Люпітою Ніонго.

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Як зазначено в джерелі, автори фільму шукають ідеальних кандидатів на виконання ролей головного лиходія і агента ЦРУ, а також на агента MI6 і дівчат Бонда. Згідно з думкою продюсерів, на роль ворога агента 007 ідеально підійшов би Рамі Малек, а дівчину Бонда може зіграти Люпіта Ніонго.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lupita Nyong'o (@lupitanyongo)

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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