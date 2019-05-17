Rammstein вперше за 10 років презентували новий альбом

Німецька група Rammstein після релізів кількох синглів випустила довгоочікуваний музичний альбом, у якого немає назви. У нього увійшло 11 треків, які вже можна прослухати онлайн.

Як і обіцяли музиканти, вихід нової платівки відбувся 17 травня. Щоправда, за два дні до релізу невідомі злили новий альбом в мережу. Відомо, що альбом з'явився на російському ресурсі rutracker. Одразу ж після цього правовласники заявили про видалення нового лонгплея, який порушував авторські права.

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В безіменний альбом увійшло 11 хітів – Deutschland, Radio, Zeig dich, Ausländer, Sex, Puppe, Was ich liebe, Diamant, Weit weg, Tattoo, Hallomann.

Два з них – Deutschland і Radio – раніше були представлені у відеокліпах, а Zeig Dich – у короткій демо-версії. Також музиканти Rammstein місяць тому зняли короткий відеотизер до альбому, зйомки якого відбулись в Херсоні.

Rammstein показали площу у Херсоні у тизері нового альбому: дивіться відео

Послухати пісні з альбому Rammstein і весь каталог групи можна на сервісах Apple Music, Spotify, Amazon Music, iTunes Store та Deezer. Варто додати, що останній хіт Rammstein під назвою Liebe ist für alle da вийшов ще у 2009 році.