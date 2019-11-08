Раритет: дружина Сергія Бабкін показала їхні архівні фото

Український співак та актор Сергій Бабкін у четвер, 7 листопада, відсвяткував 41-річчя. Дружина артиста Сніжана зворушливо привітала коханого у соціальних мережах.

Спершу Сніжана Бабкіна опублікувала на своїй сторінці в інстаграмі спокусливе фото, на якому вона у звабливій білизні, білій сорочці та з яскравим макіяжем з акцентом на червоних губах обіймає Сергія.

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У підписі артистка ніжно привітала коханого: "Ти мій всесвіт! Наш космос це ти! Нехай безмежними будуть простори твого щастя... Ти – наше сонце, тепло якого зігріває всіх нас! А ми – твої прибульці!". Автором фотосесії, до слова, була Соня Плакидюк.



Сніжана Бабкіна з Сергієм / Instagram / @snezhana_babkina

Наступною публікацією стала серія раритетних знімків Сергія Бабкіна і Сніжани. Раніше в інтерв'ю дружина музиканта зізнавалася, що її чоловік пройшов велику трансформацію протягом останніх 20 років і є дуже надійним.

Сніжана і Сергій Бабкіни: дивіться архівні фото

Сніжана і Сергій Бабкіни / Instagram / @snezhana_babkina