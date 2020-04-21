Раціон Шварценеггера: як харчується американський Термінатор

Арнольд Шварценеггер – константа нашого світу. Покоління змінюються, владні режими падають та піднімаються, віруси з’являються та зникають, а Шварц продовжує качати біцуху і виглядати, як найкрутіша людина на планеті.

Арнольду уже за 70, але він встиг побувати спортсменом, актором, продюсером, політиком, бізнесменом і навіть вагітним. Незмінним крізь усі ці іпостасі залишалося одне – походи до тренажерного залу.

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У свої 70 з гаком Шварц досі кожного дня тягає залізо, іноді навіть двічі у день. Тренування звісно значно коротші, ніж у дні бойової слави – по 45 хвилин замість кількох годин. Та й вага на штанзі вже зовсім інша, але ж це у 72 роки.

Підхід до роботи у залі не єдине, що довелося суттєво змінити Арні, аби залишатися на висоті навіть у такому поважному віці.

Раціон Шварценеггера

У 60-70-х роках, тобто на старті і під час активної кар’єри культуриста, – це було нічне жахіття сучасного дієтолога. Щоб перерахувати усе, що тоді їв Арні, знадобиться окрема програма, тож детально зупинимося лише на сніданку.



Раціон Шварценеггера / Скриншот з відео

Усе це о пів 8 ранку. Загалом Шварц їв 6 разів на день і всі походи за стіл були в тому ж дусі, що й сніданок. Купа яєць, молока, а на вечерю, наприклад, термінатор поглинав бургер із півкілограмового шматка м’яса.

Тренуватися при такому раціоні потрібно просто як проклятому, чим Арні і займався. Не обходилося тоді життя бодібілдерів і без стероїдів. Тож зі здоровим способом життя усе це має мало спільного, утім свою роль виконувало бездоганно.Арнольд хотів бути великим, тож саме таким він і був. Сім титулів Містер Олімпія не дадуть збрехати.



Тренування Шварценеггера / Фото sfd.pl

Прикладом Шварценеггера зразка середини минулого століття навряд чи варто користуватися тим, хто хоче мати довге і здорове життя. Ваша генетика може просто не дозволити пройти ці 7 кіл тренувального і харчувального пекла. Утім вже навіть тоді у майбутнього губернатора штату Каліфорнія можна підгледіти ідеї, що згодяться і нині буквально будь-кому.

З-поміж іншого Арнольд вже в той час наполягав на тому, що цукор є абсолютно зайвою річчю у раціоні. Він радив замінювати його на мед, утім і кількість останнього прискіпливо контролювати. Адже попри потенційну і часто перебільшену користь, мед – це, насамперед, той таки цукор.



Арні цукор замінив медом / Фото Status Quo

Із припиненням активної кар’єри бодібілдера та з неминучим процесом старіння, термінатору довелося суттєво змінювати підхід і до тренувань і до харчування. Тим більше буремні часи професійного культуризму не минули безслідно та Арні зробили кілька операцій на серці.

Власне нині, обмеження вживання цукру, залишилося чи не єдиним принципом харчування, який Арнольд Шварценеггер взяв зі своєї молодості. І з ось цим більш, ніж 70-річним Арні, – нам усім уже відчутніше по дорозі. Вже першого погляду на холодильник зірки достатньо, аби зрозуміти наскільки він змінив власні пріоритети.



Холодильник Шварценеггера / Скриншот з відео

"Це холодильник у моєму офісі. Що у нас тут: фрукти, овочі. Одна з моїх взагалі улюблених речей, особливо після тренування – шматочки кавуна. Радлер – це такий німецький напій, суміш лимонаду і пива. Дуже його люблю", – розповів Арнольда Шварценеггера.



Радлер – улюблений напій Шварценеггера / Скриншот з відео

В якусь мить Шварц навіть почав розкручувати себе в образі вегетаріанця, взяв участь у роботі над фільмом "Переломний момент", який прославляв такий спосіб життя. Не маємо нічого проти вегетаріанців, але фільм вийшов м’яко кажучи так собі із масою ляпів та псевдонауковими висновками.



"Переломний момент" / Фото YouTube

Та й сам Шварценеггер насправді не відмовився від вживання м’яса. Утім переконує, що все ж суттєво скоротив вживання їжі тваринного походження. Зрештою, зважаючи на те скільки він їв її у молодості це було нескладно.

"Як ви бачите, я стараюся піклуватися про своє здоров’я. Звісно, це не завжди так було. У молодості я міг собі дозволити дуже багато. Тепер це здебільшого вівсянка, овочі, зелень. Стараюся трохи триматися на відстані від м’яса, тваринних продуктів. Думка, що тваринний білок – єдиний спосіб бути сильним та великим, все ж не витримала іспиту часом. Я відкинув це і почуваюся тепер набагато краще", – пояснив Шварценеггер.



Арнольд Шварценеггер зараз / Wall Street Journal

Від чого Арні дійсно відмовився навідріз – це традиційне молоко. Ми вже не раз тут говорили про молочку і сучасна наука дійсно схиляється до того, що людям варто обмежити вживання тваринного молока. Утім саме обмежити. Якщо ваш організм нормально справляється з лактозою – молочним цукром, то хвилюватися не варто. Але і заливати у себе молоко склянками теж не треба. Міра – наше все.

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Шварц так чи інакше свій вибір зробив, перейшовши винятково на мигдальне молоко. Це по суті напій на основі мигдальних горіхів, його можна зробити і вдома. У будь-якому разі обійдеться він не дешево. Не менше сотні гривень за літр. Таке молоко дасть чимало користі організмові, але точно не є обов’язковим у вашому раціоні.



Мигдальне молоко / Фото Pinterest

А от, що точно варто взяти із підходу Арнольда Шварценеггера, це гнучкість поглядів у тому, що стосується власного харчування і звісно вміння слухати свій організм. Адже він насправді, навіть краще за термінатора, знає що корисно, а що ні саме для вас.