Голлівудський актор Раян Рейнольдс вже давно отримав звання короля гумору. Знаменитість обожнює жартувати зі своєї дружини та колег, тому за його сторінкою стежать мільйони любителів такого тролінгу. Та днями "жертвою" насмішок став Бред Пітт.

В інстаграм-сторіс Раян Рейнольдс згадав, як співпрацював зі своїм колегою на знімальному майданчику. Мало хто звертав увагу, що саме Бред Пітт виконав епізодичну роль в супергеройському фільмі "Дедпул-2". Його сцена зайняла всього кілька секунд, що й стало приводом для жарту.

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За сюжетом, герой Бреда Пітта був невидимкою. І тільки у сцені смерті він з'явився у кадрі на кілька секунд.

"Я працював з багатьма чудовими акторами. Цей хлопець зіграв невидимку", – написав Рян Рейнольдс, додавши фото, на якому видно тільки трішки обличчя Бреда Пітта.



Раян Рейнольдс потролив Бреда Пітта / Фото Instagram / @vancityreynolds

Цікаво, що це вперше Бред Пітт погодився зіграти у супергеройській стрічці Marvel. За словами Раяна Рейнольдса, за свою роботу він попросив всього лише горнятко кави. Така винагорода за кількасекундну сцену приголомшила головного актора фільмі "Дедпул".

"Мені сказали, що все, що він хоче, – це кава. Тоді я запитав: мережу кав'ярень чи одне горнятко кави? І мені сказали, що одна чашка кави. Це було його способом сказати, що він робить це просто так. Це найприємніший вчинок, який тільки можна було зробити", – поділився Раян Рейнольдс в одному з інтерв'ю.

Дивіться фрагмент фільму "Дедпул-2" з Бредом Піттом: відео

Що відомо про фільм "Дедпул-2"

Це продовження супергеройської стрічки "Дудпул". Фільм вийшов на великий екран у 2018 році та підкорив весь світ гумором та видовищним екшном.

За сюжетом, головний герой Дедпул отримує безсмертя та здатність регенеруватись через науковий експеримент. Знищивши людину, яка спотворила його, головний герой трішки нудьгує. Та на його щастя у місті є багато бандитів, злочинців та лиходіїв, який можна зупинити. І це Дедпул успішно робить, поки його кохану дівчину Ванесу не вбивають під час нападу на його квартиру. З цього починається спроба героя віднайти себе та допомогти одному підлітку із суперсилами не перейти на сторону зла.

Наразі ведуться перемовини про створення третьої частини фільму "Дедпул". Попередня стрічка завершується натяком, що Дедпул, якого зіграв Раян Рейнольдс, буде намагатись повернутись у минуле, аби врятувати свою кохану.

Дивіться трейлер до фільму "Дедпул-2": відео