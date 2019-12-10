Раян Рейнольдс інсценував свою смерть у фінальному трейлері бойовика "6 футів під землею": відео

Голлівудський актор Раян Рейнольдс, здається, як ніхто інший, знає, як відмінно виконати супергеройську роль у прямому та переносному значенні. Зірка "Дедпула" у фільмі "6 футів під землею" приміряв більш реалістичний образ, ніж улюблений герой Marvel, однак і в цій американській стрічці йому вдалося застосувати свої бойові навички.

Зйомками бойовика "6 футів під землею" (Six Underground) зайнялася стрімінгова компанія Netflix, яка й презентувала фінальний трейлер до майбутньої прем'єри.

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За сюжетом фільму, шестеро мільярдерів вирішили імітувати свою смерть на благо людства. Вони інсценували свою загибель заради того, щоб сформувати елітний загін для боротьби зі злочинністю. Серед шістки багатіїв є лідер. Його прізвисько Перший. Він і запропонує стерти їхнє минуле для того, щоб врятувати майбутнє.

Головну роль виконав Раян Рейнольдс, а його колегами на знімальному майданчику стали Бен Гарді, Мелані Лоран, Адріа Архона, Дейв Франко, Корі Гоукінс, Шубхам Сараф та Себастьян Роше. У режисерське крісло сів Майкл Бей, який відомий своєю роботою над “Трансформерами”.

Прем'єра на стрімінговому сервісі Netflix запланована на 13 грудня 2019 року.

"6 футів під землею": фінальний трейлер дивитися онлайн