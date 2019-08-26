Раян Рейнольдс з гумором привітав Блейк Лайвлі з днем народження: курйозні фото

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Раян Рейнольдс з гумором привітав Блейк Лайвлі
Раян Рейнольдс з гумором привітав Блейк Лайвлі / Instagram / @vancityreynolds

Голлівудська акторка Блейк Лайвлі 25 серпня відзначила своє 32-річчя. Такий день не оминув увагою її чоловік Раян Рейнольдс, який підібрав курйозні фото з дружиною.

Акторів Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі вважають однією з найкумедніших пар Голлівуду. Подружжя не боїться публічно сміятись одне з одного у мережі, публікуючи кумедні дописи. 

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День народження Блейк Лайвлі не стало винятком. 25 серпня Раян Рейнольдс опублікував серію знімків з дружиною, де вона то закрила очі, то позує не з найкращого ракурсу. Водночас сам актор на знімках виглядає чудово.

З днем народження, Блейк, – лаконічно написав Раян Рейнольдс.

Вже у коментарях до допису він жартома зазначив, що "немає невдалих фото". Наразі Блейк Лайвлі не відреагувала на жарт зіркового чоловіка. Однак, знаючи це подружжя, акторка вигадає оригінальну відповідь Раяну Рейнольдсу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ryan Reynolds (@vancityreynolds)

Що відомо про стосунки Раяна Рейнольдса та Блейк Лайвлі? Після серії невдалих романів з акторами Блейк Лайвлі познайомилась із Раяном Рейнольдсом у Голлівуді. Всього 11 місяців роману їм вистачило, щоб зрозуміти, що це саме та людина, з якою варто йти до вівтаря. Офіційно Блейк і Раян одружились у 2012 році. 

Від початку стосунків актори вирішили не афішувати своє приватне життя, тому вкрай рідко вони дають інтерв'ю та розповідають про свої стосунки. Водночас у мережі Блейк Лайвлі та Браян Рейнольдс залюбки діляться спільними знімками та кадрами з відпочинку. Подружжя виховує двох доньок: 4-річну Джеймс та 2-річну Інес. У травні Браян і Блейк оголосили, що очікують на появу третьої дитини. 

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Теги: LifeStyle Зіркові дні народження Голлівуд Курйозні новини Блейк Лайвлі
Джерело: LifeStyle 24
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