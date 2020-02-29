24 Канал Техно Здоров'я Спорт Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
more

Реальне життя цікавіше, – Джамала розповіла, як уникнути залежності від соціальних мереж

- Читать новость на русском
Джамала розповіла, як уникнути залежності від соціальних мереж / Instagram / @jamalajaaa

Сьогодні зіркам не вдається відокремити реальне життя від віртуального. Адже у соціальних мережах за ними стежить ціла армія прихильників, яка потребує уваги та віддачі. Джамала зізналася, що їй також важко відмовитися від спілкування у мережі. Співачка поділилася особистими правилами життя без телефону.

Знаменита виконавиця на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала розлогий допис, у якому поділилася особистими порадами щодо цифрового детоксу. Вона запевнила, що зараз соціальні мережі дозволяють черпати натхнення, стежити за друзями та навіть нагадують про дні народження близьких. 

Читайте також: Вагітна Джамала зізналася, що мріє про велику родину: чи планує співачка народжувати втретє

Проте віртуальне спілкування забирає у зірки час для особистого життя. Вона намагається слідкувати за коментарями прихильників, які залишають відгуки про її творчість. Проте Джамалі вдалося знайти баланс та обмежитисвоє користування телефоном. У цьому їй допомагають кілька простих правил. Зірка вимикає всі сповіщення під час сімейних сніданків та вечерь. Вона навчилася зустрічатися з друзями, не запостивши жодну інстаграм-сторіс. 

Молода матуся, яка чекає на появу другої дитини, понад усе цінує час з сином Еміром. Коли вона проводить дозвілля з малюком, вона заздалегідь повідомляє, що найближчим часом буде поза зоною доступу в робочих питаннях. Вона бере до рук телефон лише тоді, коли хоче зафільмувати успіхи малюка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Також Джамала зауважила, наскільки важливий для артиста контакт з публікою під час живих виступів. Вона порадила шанувальникам відмовлятися від телефонів під час концертів та походів у кіно. 

Повірте, дуже дратує, коли весь концерт артист співає для мобільних. Дозвольте собі зробити сторіс максимум кілька разів,
– наголосила знаменитість. 

Раніше співачка оприлюднила пісню "Поринь", у якій  розповідь йде від імені штучного інтелекту. Так, зірка спробувала наголосити на тому, що стрічка соціальних мереж, статті, посилання керують нашим життям та позбавляють нас реального вибору: "Мобільний керує нами, він пропонує стерти межу між реальним світом і штучно створеним, в якому тобі зручно перебувати. Ти поринаєш у віртуальний світ, але не поверхово, ти тонеш у ньому. Він манить і зачаровує тебе, як в міфах голоси сирен заманювали подорожніх". 

Читайте також: Джамала презентувала новий альбом, записаний з відомими артистами

Джамала – Поринь: слухайте пісню онлайн 

 

Коронавірус з Китаю: останні новини
сьогодні
Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Джамала
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:10 5 нових найкращих історичних фільмів
Марта Вересюк
сьогодні 10:13 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз
сьогодні 09:26 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз
28 лютого 19:05 10 фільмів, які можна подивитися з дівчиною
Марта Вересюк
28 лютого 10:50 Трендовий манікюр 2020: форма нігтів, їх довжина, кольори, дизайн
Юлія Девда
Новини
Більше новин
Залиште відгук