Реальне життя цікавіше, – Джамала розповіла, як уникнути залежності від соціальних мереж

Сьогодні зіркам не вдається відокремити реальне життя від віртуального. Адже у соціальних мережах за ними стежить ціла армія прихильників, яка потребує уваги та віддачі. Джамала зізналася, що їй також важко відмовитися від спілкування у мережі. Співачка поділилася особистими правилами життя без телефону.

Знаменита виконавиця на особистій сторінці в інстаграмі опублікувала розлогий допис, у якому поділилася особистими порадами щодо цифрового детоксу. Вона запевнила, що зараз соціальні мережі дозволяють черпати натхнення, стежити за друзями та навіть нагадують про дні народження близьких.

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Проте віртуальне спілкування забирає у зірки час для особистого життя. Вона намагається слідкувати за коментарями прихильників, які залишають відгуки про її творчість. Проте Джамалі вдалося знайти баланс та обмежитисвоє користування телефоном. У цьому їй допомагають кілька простих правил. Зірка вимикає всі сповіщення під час сімейних сніданків та вечерь. Вона навчилася зустрічатися з друзями, не запостивши жодну інстаграм-сторіс.

Молода матуся, яка чекає на появу другої дитини, понад усе цінує час з сином Еміром. Коли вона проводить дозвілля з малюком, вона заздалегідь повідомляє, що найближчим часом буде поза зоною доступу в робочих питаннях. Вона бере до рук телефон лише тоді, коли хоче зафільмувати успіхи малюка.

Також Джамала зауважила, наскільки важливий для артиста контакт з публікою під час живих виступів. Вона порадила шанувальникам відмовлятися від телефонів під час концертів та походів у кіно.

Повірте, дуже дратує, коли весь концерт артист співає для мобільних. Дозвольте собі зробити сторіс максимум кілька разів,

– наголосила знаменитість.

Раніше співачка оприлюднила пісню "Поринь", у якій розповідь йде від імені штучного інтелекту. Так, зірка спробувала наголосити на тому, що стрічка соціальних мереж, статті, посилання керують нашим життям та позбавляють нас реального вибору: "Мобільний керує нами, він пропонує стерти межу між реальним світом і штучно створеним, в якому тобі зручно перебувати. Ти поринаєш у віртуальний світ, але не поверхово, ти тонеш у ньому. Він манить і зачаровує тебе, як в міфах голоси сирен заманювали подорожніх".

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Джамала – Поринь: слухайте пісню онлайн