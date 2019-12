Red Hot Chili Peppers змінюють склад: повернення легендарного Джона Фрушанте

Суперпопулярний американський рок-гурт анонсував про повернення гітариста та вокаліста Джона Фрушанте. Він замінить мультиінструменталіста Джоша Клінгхоффера, який працював з гуртом 10 років. Це не перше повернення Фрушанте до складу "Red Hot Chili Peppers".

Джон Фрушанте увійшов до рейтингу найкращих гітаристів світу за версією ВВС 2010 року. Він залишав гурт кілька разів. Вперше він пішов з "Red Hot Chili Peppers" 1992 і повернувся за шість років, вдруге дороги музикантів розійшлися 2009. Тоді Джон Фрушанте обгрунтував своє рішення розбіжностями у музичних інтересах.

Читайте також: Пишнотіла Lizzo презентувала кліп на пісню Good As Hell: запальне відео

Новиною про зміни у своєму складі колектив поділився на офіційній сторінці в інстаграмі.

Джош прекрасний музикант, якого ми поважаємо і любимо. Ми глибоко вдячні йому за час, проведений з нами, і численні дари, які розділили разом,

– висловилися представники "Red Hot Chili Peppers".

Джон Фрушанте прийшов в "Red Hot Chili Peppers" в 1988 році. Разом з ним група записала свої найвідоміші та найуспішніші альбоми – "Blood Sugar Sex Magik", "Californication", "By the Way" і "Stadium Arcadium", отримавши за останній чотири премії Греммі.

Що відомо про творчість Джона Фрушанте?

В п'ятнадцять років Фрушанте вперше потрапляє на концерт "Red Hot Chili Peppers" і незабаром стає їх прихильником. Він ідеалізував гітариста Хіллела Словака, котрий, на його думку, був творцем усіх гітарних та басових партій в перших трьох альбомах гурту. Хіллел Словак помер від передозування героїном в 1988, а барабанщик Джек Айронс покидає гурт, неспроможний прийняти смерть Словака. Бас-гітарист Флі та вокаліст Ентоні Кідіс формують новий склад. Флі пропонує провести прослухування з Фрушанте і затверджує музиканта.

Несподіваний успіх відразу ж перетворив "Red Hot Chili Peppers" в рок-зірок. Фрушанте був збентежений цією хвилею популярності, йому важко було пристосуватись. Незадовго після виходу альбому в нього почало розвиватись негативне ставлення до популярності гурту. Він відмовився вийти на сцену під час виступу в Токійському клубі "Quattro" у травні 1992 заявивши, що він покидає гурт.



"Red Hot Chili Peppers" / Getty Images

За чотири роки перебування у гурті у Фрушанте виробилась дуже сильна залежність до наркотиків. Окрім куріння марихуани, він також використовував героїн і був на грані тотальної залежності від нього. Після повернення до Каліфорнії влітку 1992, Фрушанте впав у сильну депресію, відчуваючи, ніби його життя завершилось і він уже не може писати музику чи грати на гітарі.

На початку 1998 "Red Hot Chili Peppers" звільнили гітариста Дейва Наварро і були на грані розпаду. Коли Флі відвідав дім Фрушанте і попросив його повернутись до колективу, той почав плакати і сказав, що "ніщо у світі не зробить його щасливішим".