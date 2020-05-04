Регіна Тодоренко представила фільм про домашнє насильство: А що я зробила, щоб допомогти?

Співачка та телеведуча Регіна Тодоренко, яка потрапила в скандал через зневажливі висловлювання щодо проблеми домашнього насильства, презентувала документальну стрічку на цю тему.

Регіна Тодоренко стала об'єктом осуду та цькування в мережі через некоректні формулювання в інтерв'ю, де йшлося про домашнє насильство. Співпрацю з телеведучою вже припинили відомі бренди, продукцію яких вона рекламувала. Для того, щоб виправити ситуацію Регіна почала роботу над новим проєктом, який стосується теми насильства та вже встигла презентувати фільм. Прем'єра стрічки відбулася на її офіційному ютуб-каналі.

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Фільм під назвою "А що я зробила, щоб допомогти?" з'явився в мережі вчора, 3 травня. За добу стрічка набрала більше, ніж мільйон переглядів. У зйомках взяли участь адвокати, психологи та правозахисники. Усі вони дали поради жертвам насильствам в сім'ї.

Я вирішила розібратися в проблемі і весь цей тиждень спілкувалася з провідними експертами в галузі домашнього насильства. Результатом став фільм, який допоможе позбутися від хибних поглядів в цьому питанні. А найголовніше – він розповість, що робити, якщо це сталося з вами або з кимось із ваших знайомих. Можливо, в один день варто було втратити титули, контракти, довіру глядачів, щоб почути сотні тисяч голосів, які потребують допомоги. Якщо ви подивитеся цей фільм, значить все було не дарма,

– написала Тодоренко в інстаграм-публікації.

Вона зазначила, що навіть ті, хто займаються проблемою домашнього насильства, розповіли, що висловлена нею точка зору є не тільки поширеною в суспільстві, але й багато з них також так вважали, поки не зіткнулися з цією темою.

Фільм Регіни Тодоренко "А що я зробила, щоб допомогти?": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Регіна Тодоренко разом із чоловіком Владом Топаловим дала онлайн-інтерв'ю, де йшлося про гарні фотографії зіркових пар в мережі, розлучення та публічні заяви щодо проблем у стосунках та домашнього насильства. У прямому ефірі знаменитість сказала: "А що ти зробила для того, щоб він тебе не бив? А що ти зробила для того, що він тебе вдарив?". Такі висловлення неабияк обурили користувачів мережі, в результаті чого виник скандал.