Регіна Тодоренко публічно розкаялася за скандальні висловлювання про домашнє насильство

Телеведуча та співачка Регіна Тодоренко потрапила у гучний скандал через зневажливі висловлювання на тему домашнього насильства. Після позбавлення звання "Жінка року" та суспільного резонансу, зірка публічно вибачилася за свої слова та зазначила, що розпочне співпрацю з фондами, які підтримують жінок, що стали жертвами насильства.

Лише одним інтерв'ю 29-річна Регіна Тодоренко перекресли свою репутацію на теренах шоу-бізнесу та перетворила прихильників на тисячі хейтерів в мережі. Зірка різко висловилася про жертв домашнього насильства, зазначивши, що жінкам подобається цей статус і вони власними вчинками провокують партнерів до жорстокості. Згодом телеведуча поспішила реабілітуватися, опублікувавши кілька дописів з розкаянням на особистій сторінці в інстаграмі.

Важливо Регіна Тодоренко потрапила в скандал через висловлювання про домашнє насильство: деталі

У першому відео Тодоренко попросила вибачення за свої некоректні формулювання та наголосила, що проти домашнього насильства. Ведуча аргументувала свої слова тим, що у ній досі "говорять дитячі страхи", а сама вона "не готова виглядати жалюгідною". Знаменитість одразу ж попросила зазначити, чим може бути корисною у такій ситуації. Проте зірку одразу ж засипали тисячми реальних історій жінки, яким доводилося терпіти знущання чоловіків.

Схоже, саме це надихнуло Регіну на співпрацю з фондами, які допомагають жертвам домашнього насильства. Новим дописом вона зазначила, що перетворить власну сторінку в інстаграмі на майданчик для тих, хто готовий говорити про свою проблему: "Жінці в такій ситуації потрібна допомога, а не порада дівчини з обкладинки".

Я хочу ще раз вибачитися за своє грубе, огидне висловлювання. Вважаю, що немає такого поняття, як "заслужити насильство". Так, я оступилася і помилилася! Але я вдячна своєму дурному язику за те, що стала тригером, який допоміг десяткам тисяч жінок висловитися. Спасибі, що ви показали мені мерзенні реалії, про які я навіть не підозрювала в силу своєї необізнаності і неосвіченості,

– написала Регіна Тодоренко.

Що відомо про скандал з Регіною Тодоренко?

Телеведуча та її чоловік Влад Топалов дали інтерв'ю, яким засудили зірок, які висвітлюють родинні конфлікти у мережі та піаряться на розлученнях. Тодоренко зазначила, що треба бути "психічно хворою людиною", аби на камеру говорити про те, як чоловік піднімає руку на жінку. Вона наголосила, що безліч жертв заслуговують на знущання своєю ж поведінкою. Її коханий Влад Топалов зауважив, що грубість –це природно для чоловіків.

Видання Glamour одразу ж відреагувало на скандальні висловлювання зірки та позбачило її звання "Жінка року", яке вона отримала 2019-го. Крім того, Анна Сєдокова засудила колегу, а Рита Дакота зреклася дружби з Тодоренко. У той час скандальне інтерв'ю подружжя на тему домашнього насильства зібрало рекордну кількість дизлайків – понад 7 тисяч.