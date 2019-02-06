Регіна Тодоренко розсекретила ім'я свого новонародженого сина

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе та працює у Росії, і її чоловік російський співак Влад Топалов припинили приховувати ім'я свого новонародженого сина.

Так, Влад Топалов, який підтримує міжнародну політику Росії та виступає на окупованих територіях України, в ефірі російського шоу "Привет, Андрей" розповів, що подружжя назвало малюка Михайло.

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Як відомо, вагітність Регіни Тодоренко була прихована від громадськості. Згодом 5 грудня у неї відбулись пологи у звичайній міській клініці Москви. Тоді пара вказала інше ім'я породіллі, щоб приховати народження сина. В інтерв'ю Топалов заявив, що Регіна – чудова мама.

Два місяці ми відсвяткували пару днів тому, і вже прям кайф. Перший час було складно, незрозуміло, страшно. Я записував на диктофон акушера і лікаря, як тримати, купати, але все одно нічого не розумів. Зараз ми вже звикли, впоралися, і я роблю це із задоволенням. Регіні треба віддати належне: вона приголомшлива мати, ні разу не обурилася і з першої секунди вранці, вдень, ввечері, вночі все робить,

– розповів артист.