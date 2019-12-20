Регіна Тодоренко вперше показала обличчя сина: чарівні фото

Українська телеведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, нарешті показала обличчя єдиного сина. Зірка зі своїм чоловіком, російським артистом Владом Топаловим, знялась у сімейній фотосесії, в якій відкрила головну таємницю родини.

Зіркове подружжя зі своїм первістком Михайлом знялись для російського глянцю OK Magazine. Саме на сторінках цього глянцю пара розповіла про труднощі батьківства та поділилась своїми лайфхаками. Однак не сама стаття привернула увагу громадськості, а обкладинка, на якій прихильники Влада Топалова і Регіни Тодоренко вперше змогли побачити, як виглядає їхній первісток.

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Для новорічної фотосесії ведуча обрала чорну сукню з білим мереживом. А от своїх чоловіків вона одягнула в класичні костюми, які виглядали дуже святково.

Наша перша новорічна зйомка! І наша весела сімейка!

– написав під знімком Влад Топалов.

Цікаво, що дебютна фотосесія хлопчика для глянцю відбулась після святкування його першого дня народження. 5 грудня сину Регіни Тодоренко та Влада Топалова виповнився 1 рік. Мабуть, саме це повпливало на рішення його зіркових батьків щодо розсекречення його вигляду.

У мережі одразу ж почали обговорювати, на кого ж подібний малюк. Більшість переконані, що маленький Михайло більше має рис свого батька, а от прихильники Регіни Тодоренко активно спростовували це. Влад Топалов, ймовірно, захотів зупинити своєрідну суперечку, показавши обличчя малюка зблизька. Відтак всі змогли переконатись, що маленький Михайло перейняв як риси обличчя своєї мами, так і батька.

Як відомо, вагітність Регіни Тодоренко ретельно була прихована від громадськості. І хоч прихильники у мережі давно підозрювали, що їхня кумирка очікує на появу первістка, сама телеведуча відмовлялась від будь-яких коментарів. Народжувати Регіна теж вирішила без жодних анонсів. Вона у супроводі Влада Топалова і його сестри звернулась до звичайної міської клініки Москви, де 5 грудня 2018 року народила хлопчика. Щоб не привертати увагу журналістів, зіркова породілля зареєструвалась під вигаданим іменем.

З того часу Регіна Тодоренко активно публікувала фото зі своїм первістком, обираючи пози, які прикривають його обличчя. У мережі телеведуча і досі активно ділиться лайфхаками материнства і не приховує: щоб стати хорошою мамою, їй довелось скупити і перечитати сотні книг.