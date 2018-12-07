Регіну Тодоренко виписали з пологового будинку: перші фото та відео

Телеведуча Регіна Тодоренко, яка проживає та працює в Росії, вперше стала мамою 5 грудня. Наразі зіркову маму виписали з пологового будинку.

Українська телеведуча Регіна Тодоренко у Москві народила сина. Зірку з немовлям зустрічав її чоловік – російський співак Влад Топалов. Журналісти Super.ru опублікували фото та відео, на яких видно, як пара покидає міський шпиталь.

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За інформацією журналістів, телеведуча народжувала не в приватній клініці, а в звичайній. Не менш скромною була й виписка Регіни Тодоренко зі шпиталю: без натовпу, кульок та камер зірка покинула лікарню, не привертаючи до себе зайву увагу. Єдиними, хто зустрічав молоду маму, був її чоловік Влад Топалов та його рідна сестра Аліна.



Регіна Тодоренко та Влад Топалов / Super.ru



Регіну Тодоренко виписали з пологового будинку / Super.ru

Представники російських ЗМІ стверджують, що Регіна Тодоренко зареєструвалась у клініці під іншим іменем, щоб журналісти не довідались про її пологи.

Наразі подружжя не прокоментувало інформації про народження первістка. Блог Регіни Тодоренко, як і до цього, наповнюється кадрами з чималим животом та уривками з її розважальної програми "П'ятница".