Успішний американський репер 50 Cent встряв у черговий скандал. Він влаштував погром в одному з ресторанів штату Нью-Джерсі. Причиною його люті став нав'язливий шанувальник, який знімав зірку на телефон.

Світова преса рясніє заголовками про репера 50 Cent (справжнє ім'я – Кертіс Джексон). Як інформує TMZ, знаменитий артист влаштував погром в ресторані під час вечері у середу, 8 липня. На літній терасі закладу він насолоджувався відпочинком у компанії таємничої незнайомки, проте атмосфері завадив прихильник.

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Чоловік з телефоном у руках намагався зняти репера на камеру, проте той помітив фана. Між ними зав'язалася словесна перепалка, яка спровокувала 50 Cent на агресію. Спочатку він схопив стіл й жбурнув його у нав'язливого шанувальника. Юнак встиг відскочити, а стіл полетів просто в автомобіль Lexus, який був припаркований поряд. На цьому зірка не зупинився й кинув у чоловіка стільцем.

Схоже, шанувальник був налаштований на бійку, проте репер 50 Cent разом з дівчиною покинули місце події на білому Rolls-Royce. У поліції заявили, що арештовувати знаменитість за погром не будуть.

Репер 50 Cent влаштував погром у ресторані: відео