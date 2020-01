Репер 50 Cent отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді: яким був шлях артиста до успіху

Всесвітньовідомого репера Кертіса Джексона, який виступає під псевдонімом 50 Cent, вшанували зіркою на Алеї слави в Голлівуді. Підтримати та привітати артиста прийшли колеги по сцені.

В четвер, 30 січня, у житті Кертіса сталася важлива подія. Артист отримав бажану зірку за свою творчість. Підтримати колегу прийшли такі "ветерани" хіп-хопу, як Емінем і Dr. Dre. Про це повідомляє видання The Daily Mail.

"Коли він увійшов до кімнати, то одразу було зрозуміло, що він збирається стати зіркою і готовий до цього", – розповів Емінем про першу зустріч з 50 Cent.

Я не думаю, що моя карєра склалася б без їхньої підтримки. Насправді, Дре наставляв всіх нас. Він навіть не підозрював, що робить це,

– подякував Джексон своїм наставникам.

Для особливої події репер одягнув костюм в клітинку та червоний гольф. Поєднав цей одяг з білими кросівками. На руці був вишуканий годинник та велика каблучка з написом Power ("Сила").



50 Cent, Dr. Dre та Емінем на Алеї слави в Голлівуді / Фото: Getty Images

Яким був шлях репера до успіху?

Майбутній артист виріс в Нью-Йорку. Свого батька він ніколи не бачив. Молода 15-річна мама Сабріна Джексон залишилася сама з дитиною на руках. Вона продавала наркотики. Щоб загладити провину перед сином часто дарувала йому коштовні речі. Загинула дівчина в 23 роки, коли грабіжник підсипав їй снодійне, забрав всі цінності та включив газ. У віці 8 років Кертіс залишився сиротою.

50 Cent продавав крек та кокаїн на вулицях, займався боксом і читав реп. Доля склалася так, що в 2002 році диск з його піснями потрапив до Емінема, який познайомив Джексона з Dr. Dre. Саме з цієї зустрічі розпочався творчий шлях майбутньої зірки.



50 Cent отримав зірку на Алеї слави в Голлівуді / Фото: Getty Images

Дебютний альбом Get Rich or Die Tryin Кертіс випустив в 2003 році. Завдяки цій роботі він здобув славу. За перші чотири дні було продано майже 900 тисяч екземплярів альбому.

Реліз другої платівки The Massacre відбувся в березні 2005 року. За перші чотири дні продали півтора мільйона дисків.

Загалом за час своєї карєри репер випустив 6 студійних альбомів, які користувалися шаленою популярністю.



Зірка 50 Cent на Алеї слави в голлівуді / Instagram / @50cent

В 2016 році 50 Cent разом із Chris Brown записав трек No Romeo No Juliet, навколо якого був шалений ажіотаж.

На рахунку Джексона також є 24 фільми, в яких він виконував як головні, так і другорядні ролі. Він був режисером багатьох відеокліпів, продюсував програми на телебаченні та озвучував відеоігри.

У 2005 році репер опублікував автобіографію From Pieces to Weight: Once upon a Time in Southside Queens, в якій дослідив культурні та економічні причини, що змусили його продавати наркотики, а також описав свою кар'єру репера.

Він був співавтором низки книжок, номінантом на безліч світових музичних премій. Джексона 14 разів номінували на Греммі і один раз він здобув перемогу.

