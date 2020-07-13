Відомого американського репера Lil Marlo застрелили за кермом власного автомобіля. Трагічний випадок трапився у США. На час смерті йому було 30 років.

Про смерть виконавця повідомляє видання TMZ. Репер Lil Marlo (справжнє ім'я – Рудольф Джонсон) був вбитий за кермом автомобіля в місті Атланта, штату Джорджія.

Читайте також Померла Ніколь Теа – британська танцівниця та блогерка

Правоохоронні органи розповіли, що отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в центрі міста. Коли вони прибули на місце події, виявили тіло виконавця. Лікарям не вдалося врятувати життя артисту, вони приїхали та констатували смерть.

Слідчі заявляють, що Lil Marlo був метою стрільби. Наразі вони працюють над тим, щоб з'ясувати причини інциденту. Наразі обставини, за яких відбулася стрілянина невідомі, проте попередньо слідство вказує на те, що це було навмисне вбивство.

Що відомо про Lil Marlo?

Lil Marlo був учасником лейбла Quality Control. Від здобув популярність завдяки хітам 1st N 3rd, F**em та The 9 + Z6ne. У репера залишилося двоє дітей – син і донька.

Lil Marlo – 1st N 3rd: дивіться відео онлайн