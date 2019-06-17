Реперка Alina Pash вийшла заміж за французького панка: фото

Весільний бум в Україні продовжується: слідом за телеведучим Дмитром Комаровим та Олександрою Кучеренко про весілля заявила реперка Alina Pash. Артистка вийшла заміж за француза та зізналась, що саме з ним почувається щасливою.

Несподіваною новиною вона поділилась у програмі "Світське життя". Alina Pash зізналась, що її обранець – афро-француз із єврейським корінням. Батьки спершу не були в захваті від такого вибору зіркової доньки, однак згодом прийняли його до своєї родини.

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"Все ж таки він тунізіанський француз із єврейським корінням. Спочатку моя сім'я була шокована, що я обрала чоловіка не українця, друге – він все ж таки доросліший за мене, третє – він панк електронної сцени. Розумієте, репутація складається не дуже добре", – поділилась Alina Pash.

За словами реперки, знайомство з її коханим було дуже випадковим. Під час відпочинку в іспанській Барселоні була гроза, тому Alina Pash викликала таксі, де й зустрілась із незнайомцем. Співачка залюбки поспілкувалась з екстравагантним музикантом, а згодом і закрутила роман.

Зустріла я його колись у Барселоні, мелодраму можна з цього зробити. В таксі. Просто ми застрягли, була гроза і от так ми перетнулися, почали розмовляти, так все і закрутилось,

– розповіла артистка.



Співачка Alina Pash поділилась фото зі свого весілля / 1+1

Alina Pash додала, що наразі вона почувається абсолютно щасливою. Її сімейне життя не стоїть на заваді творчості, а з коханим відчуває гармонію. При цьому артистка не приховує, що її чоловік часто готує для неї їжу.

"Я можу похвалитися тим, що я дуже щаслива дівчина, в мене готує повноцінно хлопець і готує він французькі, іспанські, тунізіанські, які тільки можна. Мені треба готувати лише українські, а це я вмію", – додала вона.



Реперка Alina Pash вийшла заміж / 1+1

Хто така Alina Pash?

Дівчина ще з дитинства захоплювалась музикою та брала участь у різних фестивалях регіонального значення. У 2012 році їй вдалось пройти кастинг до складу дівочого-гурту Real O, пізніше – в "Гарячий шоколад". Згодом підпрацьовувала на бек-вокалі гурту "С.К.А.Й." та в співачки Ірини Білик. Після цього Аліна вирішила піти з великої сцени і займатись музикою у кількох кавер-гуртах.



У 2015 році Alina Pash наважилась взяти участь в телешоу "X-Фактор" 6 сезон, де в кінцевому результаті посіла третє місце. Після цього її кар'єра стрімко пішла вверх і 26-річна Аліна Паш цим скористалась – вона почала випускати сольні композиції, співпрацювати з іншими зірками та стала бажаною гостею на різних світських заходах. У її дебютний альбом ввійшли 10 композицій: Malyy Pintea, Bosorkanya, Bitanga, Techiya, Slukhay, Tamagotchi, Oigaigai, Pintea, Til'ky vverh, Seredyna.