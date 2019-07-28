Реперка Alyona Alyona показала, як виглядала у дитинстві: фото

Реперка Alyona Alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко), яка швидко здобула популярність на українській та закордонній музичній арені і стала улюбленицею багатьох українців, зробила сюрприз шанувальникам та показала архівне фото з дитинства.

Українська реперка, що увійшла в список найцікавіших нових виконавців Європи за версією американської газети The New York Times, заінтригувала прихильників архівним фото. Рідкісний знімок дівчина опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, Alyona Alyona показала світлину, на якій зображено декілька дітей. Однак зірка не повідомила, де саме вона серед малюків. "Ну що, вгадайте де я та скільки мені років", – додала реперка у підписі.

Підписники в Instagram намагаються у коментарях відгадати, де Alyona Alyona та скільки їй років на фото, а дехто залишає жартівливі повідомлення.

"В синій футболці, 11 років", "В червоній сукні, 5-6 років", "В чорних штанах", – пишуть користувачі у мережі.

Хто така Alyona Alyona?Українська реп-виконавиця. Її перший кліп на трек "Рибки", а також "Голови" зібрали по мільйону переглядів на YouTube. Співачка працювала у дитячому садочку села Баришівка, що на Київщині, проте через тиск з боку колег звільнилася.