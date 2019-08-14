Реперу A$AP Rocky оголосили вирок за напад у Швеції

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A$AP Rocky
A$AP Rocky / Instagram / @asaprocky

Американський репер A$AP Rocky (справжнє ім'я – Ракім Майєрс) отримав вирок від Стокгольмського районного суду. Чоловік отримає умовний термін та зобов'язаний виплатити компенсацію постраждалому.

Справа у нападі репера на місцевих жителів Стокгольма, Швеція, 2 липня тривала майже 1,5 місяці. За цей час реперу довелось відмінити низку концертів, які були заплановані в рамках гастрольного туру, а також виступ в ролі хедлайнера Atlas Weekend в Україні

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Після тривалого утримання під вартою, суд визначив покарання – умовний термін та компенсація у розмірі 1,32 тисячі доларів. Відомо, що умовний термін отримали також два охоронці A$AP Rocky, а сума компенсації є меншою, ніж потребував позивач. Про це повідомляють на BBC.

У суді також заявили, що A$AP Rocky та його колеги не діяли з метою самооборони: "На підставі показань двох свідків суд прийшов до висновку, що обвинувачені не піддавалися злочинному нападу. Тому вони не знаходилися в ситуації, коли їм було дозволено застосовувати насильство в цілях самооборони".

Що відомо про арешт A$AP Rocky?

Зірка репу перебував у Швеції в Стокгольмі в рамках концертного туру по Європі. Репера та його трьох членів гастрольної команди ввечері 2 липня затримали за підозрою у нападі на двох чоловіків. Відповідне відео нападу з'явилось на порталі TMZ. За версією самого A$AP Rocky, невідомі були під дією наркотичних речовин, а також стежили за репером та командою впродовж чотирьох кварталів, звинувачували, що ті зламали їхні навушники, і приставали до перехожих дівчат. Через це репер і його команда вирішили заступитись за них.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений PRETTY FLACKO (@asaprocky)

Справа у нападі репера на чоловіків тривала більше місяця. Свою підтримку A$AP Rocky висловили такі зірки, як Кім Кардашян, Джастін Бібер, Post Malone, Шон Мендес, а також заступник держсекретаря США Карл Ріш за проханням Дональда Трампа. 

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Теги: LifeStyle Кримінальні новини
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