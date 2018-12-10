Рецепт домашніх чебуреків: тісто та два варіанти начинки

Немає нічого смачнішого за домашні чебуреки із хрусткою скоринкою та фаршем, який ви приготували своїми руками. Отож, давай готувати з нами! Найбільш популярними начинками для чебуреків є сирна та м'ясна.



Інгредієнти для домашніх чебуреків / Богданна Рибак

Для приготування ідеального тіста для чебуреків нам потрібно:

2 стакани муки (додатково підготуємо ще муки для підсипання тіста)

200 мл води

1 столова ложка вершкового масла

сіль

Для початку приготування нашого тіста для чебуреків потрібно просіяти 2 стакани муки та додати сіль.

Особливість цього тіста – це окріп. До стакану окропу додаємо масло та перемішуємо до отримання однорідної суміші.

Читайте також: Торт "П'яна вишня" – рецепт домашньої випічки

Невеликими порціями вливаємо суміш до муки та замішуємо тісто. Для отримання еластичного тіста підмішуємо ще муки за необхідністю.

Готове замішане тісто потрібно охолодити у холодильнику протягом 1-2 годин.

Сирна начинка

Для сирної начинки можна використовувати, як твердий сир (голандський, мармуровий чи сметанковий), так і м'які сири (моцарела, сулугуні чи фета).

400 г сиру моцарела

3 гілочки базиліку

Тремо сир на терці та подрібнюємо зелень, змішуючи їх в однорідній масі.

М'ясна начинка

Традиційна начинка для чебуреків – це дрібно перемелене яловиче та свинне м'ясо на фарш, приправлене спеціями.

1 кг фаршу асорті

перець чілі

кріп

чорний мелений перець

сіль

Перемішуємо всі наші інгредієнти до одноріднії маси та начинка готова!

Охолоджене тісто на чебуреки потрібно поділити на рівні частини розміром не більше тенісного м'ячика та тонко розкачати.

Читайте також: Рецепти із гарбуза для всієї сім'ї

На одну половинку тіста викладаємо обрану вами начинку та накриваємо іншою половиною тіста. Обрізаємо краї чебурека фігурним ножем або простим.

Розігріваємо на сковорідці олію та обжарюємо наш чебурек до золотої скоринки з обох сторін.

Викладаємо готові домашні чебуреки на серветку, щоб позбутись зайвої олії.

Смачного!