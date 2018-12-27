Рецепт олів'є: як приготувати класичний святковий салат

Традиційно у новорічну ніч на столі повинна бути ця страва. Саме тому пропонуємо класичний рецепт олів'є із покроковими порадами приготування.

Звичайно, на просторах інтернету дуже багато рецептів цієї страви – із ананасами, куркою та навіть із креветками. Ми пропонуємо класичний варіант із додаванням майонезу домашнього приготування.

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Рецепт салату "Олів'є"

Інгредієнти:

відварна картопля – 4 штуки,

відварна морква – 2 штуки,

варена ковбаса "Докторська" або відварене куряче філе – 500 г,

яйця, зварені вкруту – 4 штуки,

солоні (мариновані) огірки – 4 штуки,

консервований зелений горошок,

майонез,

зелень,

сіль за смаком;

Для майонезу вам потрібно:

яєчні жовтки – 2 штуки,

оливкова олія – 130 мл,

гірчичний порошок – 0,5 чайної ложки,

цукор – 0,5 чайної ложки,

сіль – 0,5 чайної ложки.



Святковий салат "Олів'є"

Відварену картоплю, моркву, яйця, ковбасу й огірки порізати невеликими кубиками. З консервованого горошку злити зайву рідину і додати у салат. Заправте олів'є майонезом, посоліть, перемішайте і викладіть формою або вільно в глибокій чи мілкій тарілці. Поставте салат олів'є в холодильник на кілька годин, щоб він просочився. Подавати на стіл холодним і прикрашеним зеленню.

Бажаємо смачного!

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