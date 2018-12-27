Рецепт олів'є: як приготувати класичний святковий салат

209
Рецепт Олів'є - класичний рецепт з м'ясом, як приготувати салат Олів'є
Олів'є класичний рецепт з м'ясом / Hochu.ua

Традиційно у новорічну ніч на столі повинна бути ця страва. Саме тому пропонуємо класичний рецепт олів'є із покроковими порадами приготування.

Звичайно, на просторах інтернету дуже багато рецептів цієї страви – із ананасами, куркою та навіть із креветками. Ми пропонуємо класичний варіант із додаванням майонезу домашнього приготування.

Читайте також: Як приготувати олів’є: 3 незвичних рецепти до новорічного столу

Рецепт салату "Олів'є"

Інгредієнти: 

  • відварна картопля – 4 штуки,
  • відварна морква – 2 штуки,
  • варена ковбаса "Докторська" або відварене куряче філе – 500 г,
  • яйця, зварені вкруту – 4 штуки,
  • солоні (мариновані) огірки – 4 штуки,
  • консервований зелений горошок,
  • майонез,
  • зелень,
  • сіль за смаком;

Для майонезу вам потрібно: 

  • яєчні жовтки – 2 штуки,
  • оливкова олія – 130 мл,
  • гірчичний порошок – 0,5 чайної ложки,
  • цукор – 0,5 чайної ложки,
  • сіль – 0,5 чайної ложки.

Святковий салат Олів'є
Святковий салат "Олів'є" 

Відварену картоплю, моркву, яйця, ковбасу й огірки порізати невеликими кубиками. З консервованого горошку злити зайву рідину і додати у салат. Заправте олів'є майонезом, посоліть, перемішайте і викладіть формою або вільно в глибокій чи мілкій тарілці. Поставте салат олів'є в холодильник на кілька годин, щоб він просочився. Подавати на стіл холодним і прикрашеним зеленню.

 Бажаємо смачного!

Читайте також:  Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря

Теги: LifeStyle Food and Drinks
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
26 грудня 21:00 Який український фільм 2018 року ви вважаєте найкращим? Опитування
Єлизавета Герасимюк 1177
Різдвяний піст 2018: що не можна робити протягом 40 днів
26 грудня 20:06 Різдвяний піст 2018: що не можна робити протягом 40 днів
3377
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
26 грудня 17:00 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 33698
Не тільки Джон Сноу: у яких фільмах зіграв актор Кіт Харінгтон
26 грудня 15:56 Не тільки Джон Сноу: у яких фільмах зіграв актор Кіт Харінгтон
1039
Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
26 грудня 13:08 Привітання з Новим роком 2019 українською мовою
84927
Расизм, плагіат та образи: які скандали стали резонансними у модній індустрії світу та України
26 грудня 11:00 Расизм, плагіат та образи: які скандали стали резонансними у модній індустрії світу та України
Анастасія Манюхіна 724
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук