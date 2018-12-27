Рецепт олів'є: як приготувати класичний святковий салат
Традиційно у новорічну ніч на столі повинна бути ця страва. Саме тому пропонуємо класичний рецепт олів'є із покроковими порадами приготування.
Звичайно, на просторах інтернету дуже багато рецептів цієї страви – із ананасами, куркою та навіть із креветками. Ми пропонуємо класичний варіант із додаванням майонезу домашнього приготування.
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Рецепт салату "Олів'є"
Інгредієнти:
- відварна картопля – 4 штуки,
- відварна морква – 2 штуки,
- варена ковбаса "Докторська" або відварене куряче філе – 500 г,
- яйця, зварені вкруту – 4 штуки,
- солоні (мариновані) огірки – 4 штуки,
- консервований зелений горошок,
- майонез,
- зелень,
- сіль за смаком;
Для майонезу вам потрібно:
- яєчні жовтки – 2 штуки,
- оливкова олія – 130 мл,
- гірчичний порошок – 0,5 чайної ложки,
- цукор – 0,5 чайної ложки,
- сіль – 0,5 чайної ложки.
Святковий салат "Олів'є"
Відварену картоплю, моркву, яйця, ковбасу й огірки порізати невеликими кубиками. З консервованого горошку злити зайву рідину і додати у салат. Заправте олів'є майонезом, посоліть, перемішайте і викладіть формою або вільно в глибокій чи мілкій тарілці. Поставте салат олів'є в холодильник на кілька годин, щоб він просочився. Подавати на стіл холодним і прикрашеним зеленню.
Бажаємо смачного!
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