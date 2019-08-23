Сирна піца з грушею: покроковий рецепт

Сиру багато не буває, а ще й в піці, так це точно. Тонке поєднання солодкої груші, грецьких горіхів та сиру Дор Блу закохає вас з першого шматочку!

Як приготувати тісто для сирної піци

Інгредієнти для тіста на піцу:

– 25 грамів свіжих дріжджів;

– 400 грамів борошна вищого гатунку;

– 1 стакан молока;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 столові ложки оливкової олії;

– ​сіль за смаком.

1. Тепле молоко та свіжі дріжджі ретельно змішуємо у глибокій посудині.

2. Додаємо цукор та перемішуємо до повного його розчинення.

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3. По одному стакану додаємо борошно, сіль та олію – замішуємо тісто.

4. Накриваємо тісто харчовою плівкою та залишаємо на 30 хвилин.

5. З одного замісу тіста виходить два коржі для піци.

Якщо ви хочете зробити сирну піцу ще більш сирною, тоді натріть сир на краї тіста та загорніть, щоб утворились бортики.

Рецепт сирної піци

Інгредієнти для начинки сирної піци

– 200 грам сиру Моцарелла;

– 50 грам сиру Брі;

– 50 грам сиру Дор Блу;

– 1/2 свіжої груші;

– базилік;

– томатний соус;

– грецькі горіхи.

*Інгредієнти вказані на одну піцу

Готуємо сирну піцу з грушею

1. Нарізаємо тоненькими пластинками грушу.

2. На грубій терці натираємо сир Моцарелла та окремо нарізаємо сир Брі та Дор Блу.

3. Грецькі горіхи підсмажуємо на сухій пательні.

4. Відділяємо листочки базиліка від стебла та промиваємо водою.

5. Розкатуємо тісто скалкою та припиляємо його борошном з обох сторін.

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6. Викладаємо тісто на деко та виделкою формуємо невеликі дірочки, щоб тісто не піднімалося при випіканні.

7. Змащуємо тісто томатним соусом та посипаємо сиром Моцарелла.

8. Викладаємо сир Брі та додаємо Дор Блу.

9. Прикрашаємо піцу зверху шматочками груші та листочками базиліку. Додаємо грецьких горіхів за смаком.

10. Випікаємо піцу при 180 градусах 25 хвилин.

Смачного!

Автор фото: Богданна Рибак