Як приготувати смачне смузі з кавуна, дині, банана та ківі: простий рецепт

Смузі – це версія класичного мілкшейка, але замість молока головним компонентом виступають фрукти, ягоди та овочі. У смузі можна додавати натуральний йогурт, а вегетеріанці використовують кокосове і соєве молоко. Як приготувати смачне смузі з кавуна, дині, банана та ківі – читайте далі.

Смузі не викликає важкості у шлунку і забезпечує масу корисних поживних речовин за рахунок вітамінів, які містяться у фруктах та овочах. На перший погляд, смузі зробити дуже легко, втім цей рецепт має свої правила приготування, яких треба дотримуватися, аби напій вийшов корисним та смачним.

Читайте також: Як приготувати смачне смузі з кавуна: швидкий рецепт

Рецепт смузі з кавуна і банана



Смузі з кавуна і банана: рецепт приготування

Інгредієнти:

– 300 грамів м'якоті кавуна;

– 200 мл кокосового соку;

– 2 ст.л. соку лайма;

– 1 банан;

– 1 ч.л. меду.

1. Розріжте кавун на шматки, видаліть кісточки і великою ложкою дістаньте м'якоть.

2. Почистіть банан і поріжте м'якоть на тонкі шматочки. Заморозьте їх разом з кавуном.

3. Дістаньте з морозилки банан і кавун через 2 години, і збийте в блендері з іншими інгредієнтами. Наш кавуново-банановий смузі готовий! Смачного!

Рецепт смузі з дині



Смузі з дині: рецепт приготування

Інгредієнти:

– четвертина дині;

– 2 банани;

– 500 мл йогурту;

– 1 ст. л. меду.

1. Додайте в блендер банан і подрібніть його.

2. Очистіть м'якоть дині і також додайте у блендер.

3. Для того, аби смузі було солодким, додайте меду.

4. До суміші в блендері додайте йогурт. Візьміть звичайний йогурт без наповнювачів та добавок.

5. Збийте все у блендері до однорідної маси. Готово! Смузі можете розливати у стакани. Важливо його пити одразу після приготування, аби смузі не втратило корисних властивостей.

Рецепт смузі з бананом і ківі



Смузі з бананом і ківі: рецепт приготування

Інгредієнти:

– 1 банан;

– 1 ківі;

– половина груші (за бажанням);

– 1/2 склянки води;

– мед – за смаком.

1. Очистіть від шкірки ківі і банан, поріжте невеликими шматками, викладіть у блендер, залийте водою і подрібніть.

2. Якщо це смузі ви робите з грушею, то води додавайте трошки менше, ніж зазначено в інгредієнтах.

3. Додайте мед за смаком і ще раз все перемішайте.

Рецепт смузі з ківі, банана і яблука



Смузі з ківі: рецепт приготування

Інгредієнти:

– 1 стиглий банан;

– 3 ківі;

– 3 червоних яблука;

– півсклянки молока (200 мл);

– мед, підсолоджувач або цукор.

1. Очистіть банан та ківі від шкірки, виріжте серединки з яблук, тоді наріжте фрукти.

2. Додайте їх у блендер і ретельно збийте. Подавайте напій холодним! Смачного!