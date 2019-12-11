Режисер "Джокера" Тодд Філліпс заприсягся, що не обговорював сиквел фільму з Хоакіном Феніксом

Фільм "Джокер" настільки гучно увірвався в світовий прокат, що спровокував чимало чуток щодо продовження, про яке наразі мова навіть не йде. Вкотре відсутність планів на зйомку сиквела підтвердив режисер вибухової картини "Джокер" Тодд Філліпс.

Днями HFPA (Голлівудська асоціація іноземної преси) оголосила список номінантів на Золотий глобус 2020. До трьох найпрестижніших категорій потрапив фільм "Джокер", а також його режисер і актор, що зіграв головного героя.

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Прокоментувати такий успіх вирішив Тодд Філліпс, який, власне, виконав режисерську роботу над нашумілою стрічкою. Однак роздумуючи про номінації він не зміг не зачепити тему чуток про зйомки сиквела. Про це повідомляється на сайті видання Variety.

Ще до того, як ми почали знімати фільм, я вже знав, як багато він (Хоакін, – LifeStyle 24) вкладе в цю роль, і знав, що попереду у нас багато можливостей. Що стосується сиквела, зараз занадто рано говорити про це. Я клянусь, я ще не обговорював нічого з Хоакіном,

– заприсягся режисер фільму "Джокер".

Нагадаємо, що наприкінці листопада мережу підірвала новина, згідно з якою творці драми нібито вже почали працювати над другою частиною "Джокера", а Хоакін Фенікс погодився зіграти головну роль. Однак вже наступного дня Тодд Філліпс заперечив вигадані чутки. "Я не знаю, звідки це взялося", – заявив 48-річний кінотворець.

"Джокер" трейлер українською дивитися онлайн