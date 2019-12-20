Режисер Крістофер Нолан отримав орден Британської імперії за безцінний внесок у кіноіндустрію

Відомий англійський режисер Крістофер Нолан удостоївся отримати орден Британської імперії від принца Вільяма. Представники королівської сім'ї повважали його гідним нагороди, оскільки він зробив неабиякий внесок у британський кінематограф.

Про знакову подію у житті Крістофера Нолана повідомляється на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу у твіттері.

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Британський кінорежисер, сценарист і продюсер вже давно підкорив Голлівуд і прославив своє ім’я такими картинами, як "Темний лицар" (2008), "Початок" (2010), "Дюнкерк" (2017) та іншими. Його фільми завжди отримують високі оцінки від кінокритиків і позитивні відгуки від глядачів. Саме тому представники королівської сім'ї повважали його гідним Британського ордена.

Нагородження відбулося у Букінгемському палаці, а почесні ордени Крістоферу Нолану вручав принц Вільям від імені Єлизавети ІІ.