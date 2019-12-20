24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar Дизайн покер
more

Режисер Крістофер Нолан отримав орден Британської імперії за безцінний внесок у кіноіндустрію

16 Читать новость на русском
Крістофер Нолан / Twitter/ @KensingtonRoyal

Відомий англійський режисер Крістофер Нолан удостоївся отримати орден Британської імперії від принца Вільяма. Представники королівської сім'ї повважали його гідним нагороди, оскільки він зробив неабиякий внесок у британський кінематограф.

Про знакову подію у житті Крістофера Нолана повідомляється на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу у твіттері.

До речі, зараз режисер працює над картиною "Тенет": український трейлер бойовика про героїв, які рятують світ від Третьої світової війни

Британський кінорежисер, сценарист і продюсер вже давно підкорив Голлівуд і прославив своє ім’я такими картинами, як "Темний лицар" (2008), "Початок" (2010), "Дюнкерк" (2017) та іншими. Його фільми завжди отримують високі оцінки від кінокритиків і позитивні відгуки від глядачів. Саме тому представники королівської сім'ї повважали його гідним Британського ордена.

Нагородження відбулося у Букінгемському палаці, а почесні ордени Крістоферу Нолану вручав принц Вільям від імені Єлизавети ІІ.

 
Таємна конфедерація: кому потрібен союз Росії та Білорусі
сьогодні
8001
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Принц Вільям Єлизавета II Голлівуд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
19 грудня 20:23 Як обрати новорічну сукню: поради від стиліста
Юлія Девда 381
19 грудня 19:55 Гірськолижні курорти Карпат: куди можна відправитися на відпочинок
Анастасія Ковач-Петрушенко 7706
19 грудня 16:01 Як знаменитості прикрасили новорічну ялинку: яскрава фотопідбірка
Юлія Михайлова 598
19 грудня 06:10 Найкращі українські прем'єри 2019 року: що обов'язково варто подивитися
Юлія Турелик 1470
18 грудня 18:50 Подарунки колегам на Новий рік: безпрограшні варіанти, які сподобаються усім
Яніна Ткачук 3029
Новини
Більше новин
Залиште відгук