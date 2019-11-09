Режисера Романа Поланскі вкотре звинуватили у зґвалтуванні

Скандального кінорежисера Романа Поланскі звинуватили у зґвалтуванні французької акторки Валентин Моньє у 1975 році.

Французька акторка Валентин Моньє розповіла про те, що стала жертвою сексуального насильства Романа Поланскі, коли їй виповнилося 18 років – у 1975 році. Про це пише видання Le Parisien.

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62-річна актриса згадала, як познайомилася через друзів з режисером на гірськолижному курорті, де вони разом відпочивали. Там чоловік запросив молоду дівчину до себе у будинок.

Я не мала до нього жодного стосунку, особистого або професійного, і ледь знала його.... Він бив мене, зривав з мене одяг, поки я не здалася, і змусив мене піддатися цілому ряду неприємних дій. Мені тоді виповнилося 18 років,

– прокоментувала Моньє.

Валентин вирішила заговорити про це лише зараз після новин про вихід в прокат нового фільму Поланскі "Офіцер і шпигун", що розповідає про найгучніший судовий процес в історії Франції – справу Дрейфуса.

А колись, у 1975 році, дівчина не зверталася у поліцію через страх, що Роман Поланскі може вбити її, щоб уникнути розголосу.



Роман Поланскі і Валентин Моньє / AFP / Thomas Samson et DR

Хто такий Роман Поланскі? Роман Поланскі є культовим режисером, який за 84 роки життя створив низку відомих фільмів: "Піаніст", "Китайський квартал", "Дитина Розмарі", "Різанина" та інші. Однак окрім великого творчого доробку, він отримав славу голлівудського гвалтівника та педофіла, якого неодноразово намагалась судити за скоєні злочини.

У 1977 році суд в Лос-Анджелесі визнав Поланскі винним у розбещенні 13-річної Саманти Геймер. Чоловік визнав провину і був у в'язниці протягом 42 днів. Згодом, коли Романа хотіли засудити до 50 років перебування за гратами, він втік до Франції. У 2009 році його заарештували у Цюріху, звідки відпустили під заставу в розмірі 4,5 мільйона доларів.



Вперше у згвалтуванні його звинуватила у 2010 році Шарлотта Льюїс. На момент вчинку режисера їй було 16 років. Потім за нею непублічна дівчина на ім'я Робін висунула Поланскі аналогічні звинувачення.



Роман Поланскі, 6 вересня 2019 рік / Getty Images