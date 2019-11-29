Режисерка нових "Ангелів Чарлі" зніме римейк на хоррор 1940 року і зіграє в ньому головну роль

Відома американська акторка, яка зіграла одну з голонвхи ролей у фільмі "Ангели Чарлі", а також виступила режисером фільму, вирішила взятися за новий вибуховий проєкт. 45-річна Елізабет Бенкс знову поєднуватиме дві важливі ролі, режисера та актриси у майбутньому хоррорі.

Іноземне видання Deadline повідомило про те, що відома голлівудська білявка одразу після випуску "Ангелів Чарлі" в світ взялася за новий проєкт.

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Елізбает Бенкс, яка зіграла одну з провідних ролей, а також виконувала роль режисера у новій частині франшизи про популярних агентів. Тепер вона хоче взятися за фільм жахів "Жінка-невидимка", над яким працюватиме для студії Universal Pictures.

У крісло сценариста сіла Ерін Крессіда Вілсон, яка відома за картиною "Дівчина в поїзді". Інсайдери видання зазначили, що це буде суміш двох стрічок, серед яких "Тельма і Луїза" (1991 року) і "Американський психопат" (2000 року). А сама майбутня прем'єра буде заснована на однойменному фільмі жахів 1940 року, головну роль в якому зіграла Вірджинія Брюс.

За сюжетом, фотомодель Кітті Керролл погоджується взяти участь в експерименті "машини невидимості". Вона стає невидимою, чим, власне, вирішує скористатися, аби помститися своєму босові. Однак все йде не за планом і вона стає частиною історії за участю гангстерів.



Елізабет Бекнс у фільмі "Ангели Чарлі" / IMDb