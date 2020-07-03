Барбадоська виконавиця і дизайнерка Ріанна неодноразово наголошувала на тому, що не буде підлаштовувати свої форми тіла під загальноприйняті стандарти краси. Її часто можна побачити або ж досить худою, або з пишними формами. Але у будь-якому разі – співачка виглядає чудово.

Нова колекція спідньої білизни, яку вже не один рік розробляє Ріанна, привернув чималу увагу покупців. Як завжди, головною героїнею кампейну стала сама Ріанна. Нові фото бренду SAVAGE X FENTY BY RIHANNA з'явились на інстаграм-сторінці марки.

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Спокусливі трусики та бюстгальтери з мереживом рожевого кольору ідеально сиділи на тілі артистки. Для завершення образу у фотосесії Ріанна взяла рожеві босоніжки на підборах та аксесуари, а на обличчі зробила ніжний та водночас спокусливий макіяж.

Усі фото були відредаговані у фоторедакторі в стилі тропічних пейзажів.

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