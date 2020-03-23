Ріанна пожертвувала 5 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом

Барбадоська виконавиця Ріанна наразі здійснила найбільше пожертвування на потреби лікарень у боротьбі з коронавірусом. Свої кошти вона розподілила на 5 організацій, які цільово допомагають медичним закладам по всьому світу.

У час пандемії коронавірусу зірки продовжують допомагати, як можуть, різним благодійним організаціям, щоб ті закупили все необхідне для підтримки здоров'я хворих. Раніше кошти жертвували такі зірки, як Джорджіо Армані, К'яра Ферраньї та Fedez, Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс та інші.

До теми Том Генкс, Ольга Куриленко та Лучіан Грейндж: які знаменитості захворіли на коронавірус

Наступною стала Ріанна, яка віддала власних 5 мільйонів доларів, які розподілила між організаціями Partners In Health, Direct Relief, International Rescue Committee, World Health Organization і Feeding America, куди раніше передавали кошти Лайвлі і Рейнольдс. Колосальну суму спрямують на підтримку медичних центрів та їхнє обладнання і захисний одяг. Зокрема, кошти спрямують на пришвидшення тестування у країнах Гаїта та Малаві. Про це повідомили на CNN.

Наразі відомо, що пожертвування у 5 мільйонів доларів стало найбільшим з усіх, що зробили знаменитості.

Варто додати, що у світі станом на 23 березня зафіксовано майже 344 тисячі випадків зараження коронавірусом. Майже 15 тисяч людей померли, майже 100 тисяч одужали. США входить у першу п'ятірку країн за кількістю підтверджених випадків захворювань: Китай (81 093), Італія (59 138), США (35 070), Іспанія (29 909), Німеччина (26 198). Смертельних випадків у США – 458, одужали – 178 людей. Наразі не існує вакцини від коронавірусу 2019-nCoVЮ у Китаї та США вже працюють над її створенням і навіть почали тестувати на людях з вірусом. В умовах пандемії ВООЗ рекомендує самоізолюватись вдома, дотримуватись правил гігієни та у разі підозр на коронавірус звертатись до сімейного лікаря.