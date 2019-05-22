Ріанна презентувала дебютну колекцію одягу: фото

Поп-співачка Ріанна не поспішає повертатись у світ шоу-бізнесу, натомість практикує у дизайнерській сфері. 22 травня зірка вперше презентувала свою колекцію елітного вбрання, яку вона розробила спільно з французьким брендом Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH).

Про таку колаборацію Ріанна розповіла ще всередині травня 2019 року. А щоб підігріти цікавість прихильників до лінійки одягу, артистка знялася для першої digital-обкладинки в історії The NYTimes Style Magazine.

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На знімках, зроблених знаменитою Крістін-Лі Мулман, співачка постала у новинках дебютної колекції. Ріанна приміряла улюблені сукні-сорочки, об'ємні жакети та штани. А от в коментарі журналістам вона зізналась, що саме такими колабораціями артистка прагне показати іншу сторону своєї творчості.

"Я дуже повільно розвивалася у світі моди. Спочатку просто купувала, що є, потім люди стали відзначати мій власний стиль, потім я стала випускати колаборації. Я не хотіла просто назвати щось своїм ім'ям і продати ліцензію на використання. Мені цікаво робити щось самій, відтак хочу домогтися поваги як до дизайнера", – розповіла про власну колекцію Ріанна.

До слова, це вперше Louis Vuitton поставив головним дизайнером лінійки одягу темношкіру жінку. Такий факт неабияк повпливав на Ріанну, адже вона й досі не може повірити, що їй довірили таку важливу роботу.

Я навіть спочатку не знала про це, а потім стала перепитувати: "Ви впевнені? Ви точно перевірили цю інформацію?" Я досі не можу повірити. Я так пишаюсь собою,

– зазначила Ріанна.

Наразі артистка готує до показу свою дебютну колекцію. Згідно з анонсом, у продаж вбрання поступлять вже 29 травня.