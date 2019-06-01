Ріанна розбурхала мережу сексуальним знімком в білизні: фото

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Ріанна
Ріанна / Instagram / @badgalriri

31-річна барбадоська співачка Ріанна, яка протягом останнього часу займається дизайном та випуском білизняного бренду Savage x Fenty, приголомшила шанувальників своїм новим спокусливим знімком з фотосесії для власної колекції.

Ріанна постала в об'єктиві популярного фотографа Денніса Леопольда у новій колекції власного білизняного бренду Savage x Fenty.

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На світлині співачка сміливо позує в золотій білизні, яка звабливо підкреслила форми зірки. Її образ доповнили блискучі панчохи та босоніжки на високих підборах.

"Надходження нової червневої колекції @savagexfenty очікується сьогодні опівночі!" – заінтригувала шанувальників у підписі Ріанна.

Ріанна
Ріанна /  Instagram / @badgalriri

Другий образ вийшов не менш пікантним. Зірка позує у спокусливій мереживній білизні неонового кольору, яка ефектно дивиться на Ріанні. Завершили look човники на шпильках у тон.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений badgalriri (@badgalriri)

 

Додамо, що Ріанна часто з'являється у рекламних кампаніях власного бренду, привертаючи до нього широку аудиторію.

 

 

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Мода Еротика Ріанна
Джерело: LifeStyle 24
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