Ріанна шукає мешканця для своєї вілли: за місяць оренди просить 35 тисяч доларів – фото маєтку

Відома американська R&B і поп-співачка Ріанна повідомила, що шукає порядного орендаря для свого маєтку у Лос-Анджелесі. 31-річна улюблениця мільйонів готова здати віллу з шістьма спальнями за 35 тисяч доларів на місяць.

Усі відомі зірки мають чимало розкішних особняків і квартир, оскільки для них купівля нерухомості – найкраща інвестиція своїх коштів. Проте інколи їм бракує часу, аби доглядати за власністю і тоді знаменитості шукають мешканців для своїх володінь. Як повідомляє видання Variety, співачка Ріанна поповнила ряди власників нерухомості, які шукають порядних орендарів.

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Місяць проживання у маєтку, площею 662 квадратних метри, що розташований у Лос-Анджелесі, Каліфорнії, Ріанна оцінює у 35 тисяч доларів. Ймовірно, той, хто оселиться у її резиденції під назвою Hollywood Hills, буде людиною з її кола, адже звичайний житель США не зможе дозволити собі оплачувати таку дорогу оренду.

Проте, як стверджує зірка, оренда себе виправдовує, адже вілла охоплює 6 спалень, 8 ванних кімнат, а також окремий гостьовий будинок, який розташований на гаражі. Також у маєтку є кінотеатр, відкрита кухня, балкон з терасою, спа-центр та гараж. А особливим бонусом в особняку є вид на океан.

Фото: Variety