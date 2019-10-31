Ріанна стала б хорошою мамою: фото з немовлям підкорили мережу

У своєму інстаграмі співачка опублікувала кілька чуттєвих світлин із малюком на руках. Вона пояснила, що стала тіткою названої племінниці. Мамою дівчинки є її близька подруга.

Американська попспівачка Ріанна поки не встигла стати мамою. Але вона неодноразово заявляла, що сім'я відіграє важливу роль в її житті. Співачка регулярно йде у відпустки, аби провести час з друзями та родичами. Ріанна чудово справляється з роллю тітки для Меджесті – шестирічної доньки своєї сестри. Спільні світлини артистки та її племінниці часто з'являються в інстаграм-стрічці зірки.

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Цього разу Ріанна розчулила підписників фотографіями з новонародженою дочкою своєї близької подруги, колишньої асистентки Дженіфер Розелас. Співачка ніжно цілує немовля в щічку і їй навіть вдалося вкласти дівчинку спати.

Я так вдячна бути з тобою у твій перший день. Тітка тебе вже так любить. Вітаю родину Девісів. Твій тато – чемпіон, а мама – справжня героїня,

– поділилася емоціями Ріанна у своєму інстаграмі.

Прихильники не приховували свого замилуваннями світлинами. Вони одностайно вирішили, що співачці пасує материнство і вона стане чудовою мамою в майбутньому.

Нагадаємо, нещодавно популярна співачка Ріанна підігріла чутки про свою ймовірну вагітність. Зірка на благодійному вечорі Diamond Ball 2019 дала короткий коментар журналісту, у якому сказала, що стане матір'ю темношкірої жінки. Шанувальники інтерпретували це, як ймовірне майбутнє поповнення, однак офіційного підтвердження вагітності немає. Крім того, Ріанна неодноразову публікувала провокативні світлини, на яких прикривала живіт на камеру.



Співачка Ріанна / Instagram /@badgalriri