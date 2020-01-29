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Ріанна закрутила роман з репером A$AP Rocky – ЗМІ

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Ріанна та A$AP Rocky на The Fashion Awards 2019 / www.gettyimages.in

Барбадоська виконавиця Ріанна лише нещодавно розірвала стосунки з мільярдером із Саудівської Аравії, як вже у ЗМІ подейкують про новий роман з репером A$AP Rocky. До слова, цьогоріч він приїде у Київ на фестиваль Atlas Weekend.

У виданні The Sun зазначають, що 31-річних зірок неодноразово бачили разом в неформальній обстановці. До прикладу, 17 cічня Ріанна та A$AP Rocky відвідали благодійний концерт в Нью-Йорку, а опісля провели ніч у готелі.

До теми: Відома причина розриву стосунків Ріанни з мільярдером із Саудівської Аравії – ЗМІ

"Вони дійсно насолоджуються компанією один одного", – розповів інсайдер. І хоча Ріанна поки не поспішає заявляти світові про нового можливого коханця, їхній роман розвивається стрімко і це їй приносить справжнє задоволення.

"Між ними все досить просто. Вона не думає, чи є у них з Роккі майбутнє. Вона – новоспечена самотня жінка, яка розважається", – додав інсайдер. 

Що цікаво, 2 грудня Ріанна прибула на "модний Оскар" – премію The Fashion Awards 2019 – у компанії репера, але тоді ж вони доволі скуто поводили себе на червоній доріжці. На той час співачка ще перебувала у трирічних стосунках з мільярдером Хассаном Джамілем.

Ріанна та A$AP Rocky

До слова, чутки про роман пари з’являються в мережі вже не вперше. Ще у 2013 році їх запідозрили у взаєминах, але тоді ж репер все спростував. Що цікаво, того ж року Ріанна знялась у кліпі A$AP Rocky під назвою Fashion Killa.

A$AP Rocky – Fashion Killa: дивитись відео онлайн

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові романи Ріанна
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